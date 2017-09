Österreich unter den 20 reichsten Ländern der Welt

WIEN. Die Österreicher sind, gemessen am Netto-Geldvermögen pro Kopf, eines der reichsten Länder der Welt.

Reicher als die Deutschen Bild: APA/dpa-Zentralbild/Jens Wolf

Nach dem gestern veröffentlichten Vermögensreport der Versicherungsgruppe Allianz liegen wir auf Rang 17, einen Platz vor Deutschland.

Im vergangenen Jahr stieg das Netto-Geldvermögen pro Kopf (Brutto-Geldvermögen abzüglich Schulden) in Österreich gegenüber 2015 um rund zwei Prozent auf 51.980 Euro.

Das weltweite Brutto-Geldvermögen wuchs im Jahresabstand um 7,1 Prozent auf knapp 170 Billionen Euro. Die weltweiten Verbindlichkeiten der privaten Haushalte stiegen im Vorjahr um 5,5 Prozent auf 41 Billionen Euro.

Österreicher konservativ

Bei der Vermögensveranlagung sind die Österreicher der Studie zufolge konservativ. Das Geld wird auf die Bank getragen. Nirgendwo im Euroraum ist die durchschnittliche Rendite des Geldvermögens laut Allianz deshalb so niedrig wie in Österreich. Sie lag 2016 bei 2,6 Prozent. In Finnland lag die durchschnittliche Rendite bei acht Prozent, in den Niederlanden bei 7,6 Prozent. In beiden Ländern werden mehr Wertpapiere gekauft.

