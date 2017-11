Österreich gewinnt Investoren-Klage

WIEN. Die Republik Österreich hat die erste gegen sie gerichtete Investorenklage gewonnen.

Ein bei der Weltbank angesiedeltes internationales Schiedsgericht hat in der vergangenen Woche die Klage der Meinl Bank bzw. deren Eigentümer "Far East" gegen Österreich abgewiesen, bestätigte gestern die Finanzprokuratur.

Die auf Malta registrierte Far East forderte von Österreich unter anderem Schadenersatz in der Höhe von 200 Millionen Euro. Auch dieser finanzielle Anspruch sei abgewehrt worden. Darüber hinaus habe Far East die Einstellung aller behördlichen Verfahren, die in Österreich vor den Straf-, Abgaben- und Aufsichtsbehörden anhängig sind, gefordert.

