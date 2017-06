OECD-Prognose: Konjunktur wird deutlich besser

PARIS / WIEN. Der private Konsum und die Investitionen treiben das Wachstum der österreichischen Wirtschaft an.

Angel Gurria Bild: APA/AFP/ERIC PIERMONT

Auch die Exporte sollten sich erholen, schreibt die Industrieländer-Organisation OECD in ihrer aktuelle Prognose. Sie geht von einem Wirtschaftswachstum in Österreich von 2,2 Prozent heuer und 1,7 Prozent 2018 aus. Erstmals seit 2011 gewinne das Wachstum an Dynamik, heißt es bei der OECD.

Auch die Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum hat die OECD von 3,3 auf 3,5 Prozent angehoben. Der Anstieg reiche aber nicht, um die Lebensverhältnisse der Menschen in allen Mitgliedsländern der OECD zu erhöhen. Die Regierungen müssten sich mehr anstrengen, damit das Wachstum stärker ausfalle.

"Was wir brauchen, ist eine regelbasierte Globalisierung, die für alle funktioniert und die Lebensqualität der Menschen ins Zentrum rückt", schreibt OECD-Generalsekretär Angel Gurria im gestern, Mittwoch, veröffentlichten Bericht.

