ÖBB verkaufen Fernbus Hellö an FlixBus

WIEN. Die ÖBB verkaufen ihr Fernbus-Startup Hellö an FlixBus.

Flixbus kauft den ÖBB ihr Fernbus-Startip HELLÖ ab. Bild: dpa

Seit dem Eintritt von Hellö habe sich der Fernbus-Markt deutlich verändert und sei nun von niedrigen Ticketpreisen und starker Konsolidierung gekennzeichnet, tielten die ÖBB mit. Mehrere Marktteilnehmer hätten den Markt verlassen oder seien übernommen worden. „Trotz des erfolgreichen Starts und des positiven Kundenfeedbacks ist davon auszugehen, dass die von den ÖBB angestrebten Ticketpreise in diesem Marktumfeld in absehbarer Zeit nicht durchsetzbar sind“, teilte Valerie Hackl, Vorstandsdirektorin der ÖBB Personenverkehr AG, mit. Und weiter: "Mit diesem Zusammenschluss werden unsere Kunden ab Sommer von einem noch größeren Fernbus Angebot profitieren", so Valerie Hackl. Durch die Zusammenführung von Hellö und FlixBus stehe den ÖBB-Kunden künftig der Zugang zu Europas größtem Fernbusnetz mit rund 1.000 Zielen in 22 Ländern offen.

Anfang Juni 2017 startet die gemeinsame Vertriebskooperation von Hellö und FlixBus. Hellö-Tickets sind ab diesem Zeitpunkt auch über FlixBus buchbar. Alle gebuchten Hellö-Tickets bleiben weiterhin gültig. Ab 1. August können FlixBus Tickets direkt und auch über die neue, von den ÖBB kürzlich mit Partnern präsentierte Mobilitäts-App wegfinder.at gekauft werden. "Damit bieten wir unseren Kunden auch in Zukunft einen direkten Zugang zu Fernbus-Angeboten und setzen die strategische Ausrichtung als Gesamtmobilitätsanbieter konsequent fort", so Hackl abschließend.

Über den Kaufpreis wurde gegenseitiges Stillschweigen vereinbart. Die Arbeitsplätze der Lenker und Lenkerinnen von Hellö sollen gesichert sein und bleiben demnach weiterhin beim ÖBB-Postbus.

