Nur mit Revolution schaffen die Stahlwerke ihr Klimaziel

LINZ. Schicksalsfrage für Oberösterreich: Linzer Forschern muss gelingen, Eisen und Stahl mit Wasserstoff statt Koks zu erzeugen.

Brückentechnologie mit Erdgas in Texas: Klappt es auch mit Wind, Sonne, Wasser? Bild:

Sie ist 33 Jahre alt, Doktorin der Technischen Chemie und mit Feuereifer bei der Sache. Doch sie weiß nicht, ob sie ihren Auftrag im Laufe ihres noch langen Berufslebens erledigen wird können. Irmela Kofler leitet in Linz bei K1-MET das Forschungsprojekt, die Eisen- und Stahlproduktion von Kohle auf erneuerbare Energieträger umzustellen.

"Es geht um eine Revolution. So etwas kann dauern", sagt die gebürtige Linzerin. Die Dekarbonisierung der Industrie ist eine Schlüsselfrage des globalen Klimaschutzes. Bis 2050 sollen alle Wirtschaftsprozesse ohne fossile Energieträger laufen; so steht es im Pariser Klimavertrag.

Während die Lösung in vielen Anwendungen bekannt ist, stellt sich der Eisen- und Stahlindustrie ein Grundsatzproblem. Der Sauerstoff im Eisenerz muss reduziert werden, und das gelingt bisher nur mit Kohlenstoff. Wenn diese Reduktion nicht mehr mit Koks erfolgen darf, stellt das nicht nur für die voestalpine die Existenzfrage. Es geht um die Zukunft der Stadt Linz, des Standorts Oberösterreich, der österreichischen Volkswirtschaft.

Im neuen Werk im texanischen Corpus Christi testet die voestalpine seit heuer eine "Brückentechnologie": Direktreduktion mittels Erdgas. Künftig muss diese Energie aber aus erneuerbaren Quellen kommen. "Wir wissen, dass die Lösung in Richtung Wasserstoff gehen wird, aber nicht, wie es gehen wird", sagt Irmela Kofler. Der Sauerstoff soll mit Wasserstoff aus dem Erz geschmolzen werden.

Den dafür nötigen Wasserstoff zu gewinnen, wird alle Dimensionen sprengen: Die voestalpine bräuchte zusätzlich 33 Terawattstunden (TWh) Strom, um Wasser mittels Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen. Das wären 50 Prozent des österreichischen Stromverbrauchs, die Leistung von rund 30 Großwasserkraftwerken. Es gibt Studien, die in Österreich in Wasser, Sonne und Wind ausreichend Potenzial aufzeigen. Die aktuelle Produktion müsste aber vervielfacht werden.

Wasserstoff ist speicherbar

Großer Vorteil des Wasserstoffs: Er ist speicherbar. Seine Energie ist im Dreischicht-Betrieb verfügbar, nicht nur dann, wenn Sonne scheint und Wind bläst. Die Metallurgen müssen aber gegen stark steigende Nachfrage aus dem Verkehrssektor konkurrieren. Der Verkehr muss bis 2050 weitgehend von Verbrennungs- auf Elektromotoren umgestellt werden. Außerdem müsse die Stahlproduktion trotz der Ressourcenknappheit wettbewerbsfähig bleiben. "Anders hat es keinen Sinn, sonst passiert die Produktion von Stahl in anderen Ländern", sagt Kofler.

Die Achillesferse: Je effizienter die Alternativenergie wird, desto stärker werden die Preise von Kohle, Öl und Gas sinken. "Da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz", sagt Irmela Kofler: "Es ermuntert einen aber sehr, wenn man einen starken Industriepartner hat, der Visionen unterstützt." Auch Selbstbewusstsein stärkt: "Österreich ist bei metallurgischen Prozessen globaler Entwicklungstreiber."

K1-Met

Das Metallurgische Kompetenzzentrum K1-MET operiert seit 2015 als GesmbH, um für die Eisen- und Stahlindustrie zu forschen. voestalpine und Montanuni Leoben halten je 35 Prozent, Primetals (früher Siemens VAI) 20, Johannes Kepler Uni 10. Geschäftsführer ist Thomas Bürgler. Zwei Geschäftsbereiche leitet Irmela Kofler: Hochtemperatur-Metallurgie und Energie, mit 15 Forschern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema