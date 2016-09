Nun steigt Spar auch per Mausklick gegen Billa und Merkur in den Ring

WIEN/SALZBURG. Interspar stellt frische Lebensmittel zu – Angreifer Amazon fehle es dabei an Kompetenz.

Spar-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel (l.) und Interspar-Chef Markus Kaser präsentieren Hauszustellung. Bild: Spar

Ab sofort wird der knallharte Wettbewerb im österreichischen Lebensmittelhandel nicht nur über die stationären Geschäfte ausgetragen, sondern auch via Internet. Denn die Spar-Gruppe steigt als letzter Vollsortimenter in die Hauszustellung ein, sowohl mit Frischeprodukten als auch mit dem Interspar-Gesamtsortiment von mehr als 20.000 Produkten.

Das Angebot gilt vorerst in Wien und Umgebung und soll 2017 auf den Umkreis aller Intersparmärkte in Österreich ausgedehnt werden. Interspar hat einen zweistelligen Millionenbetrag in die nötige Technologie gesteckt und werde bis 2017 rund 100 zusätzliche Beschäftigte brauchen, um die Online-Bestellungen abzuwickeln.

Zustellung oder Abholbox

Spar sieht sich nicht als Spätzünder im Online-Geschäft, denn die Gruppe habe schon vor 16 Jahren den erfolgreichen Onlineshop Weinwelt gestartet. Jetzt sei das Frischesegment an der Reihe. "Wir wollten nicht zu früh sein, aber auch nicht zu spät", sagte Konzernchef Gerhard Drexel gestern bei der Präsentation in Wien. Der Erzrivale Rewe ist seit Jahren mit Billa online; im Juni hat Merkur nachgezogen. Heute, Mittwoch, wird das Billa-Management in Wien weitere Pläne vorstellen.

Bei Interspar können alle Grundnahrungsmittel, gekühlte und tiefgekühlte Produkte im Internet bestellt werden. Aufträge vor zwölf Uhr werden noch am selben Tag abgewickelt. Neben Hauszustellung ist eine Abholung bei Boxen unmittelbar vor den Intersparmärkten möglich. Das kostet einen Euro pro Auftrag, während für die Lieferung nach Hause 4,90 Euro fällig sind. Ab 100 Euro Umsatz fällt dieses Service-Pauschale weg. Ausgenommen vom Zustellservice sind die wöchentlichen Bier-Aktionen.

Kein Geld verschleudern

Interspar-Chef Markus Kaser kündigte ein perfektes Service an: "Wir werden es besser machen als alle anderen. Als Familienunternehmen wollen wir schließlich nicht Geld ohne Ende verschleudern." Es werde nie flächendeckende Zustellung geben, weil das wirtschaftlich "null Sinn" ergebe.

Drexel erwartet, dass der Umsatzanteil von Online im Lebensmittelhandel von einem auf drei bis vier Prozent steigen könne, nicht jedoch auf zehn. Zum Start von "Amazon fresh" in Deutschland sagten die Spar-Chefs, der US-Riese habe Kompetenz in IT und Logistik, nicht jedoch im Lebensmittelsortiment.

Österreichs Lebensmittelhandel Online

6,4 Milliarden Euro werden die Österreicher heuer laut KMU Forschung Austria für Einkäufe im Internet ausgeben, zehn Prozent des gesamten Handelsumsatzes.

1 Prozent beträgt der Online-Anteil im Lebensmittelhandel, und da dominieren keineswegs die Frischeprodukte, sondern Wein, Spirituosen, Kaffee, Nudeln, Süßigkeiten.

3 Vollsortimenter bieten Hauszustellung von Frischeprodukten: Rewe, Unimarkt und nun Interspar. Dazu gibt es Spezialisten, etwa den Biohof Achleitner aus Eferding.

