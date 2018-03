Nulldefizit: Eine neue Richtung oder nur Schminke für Probleme?

WIEN. Volkswirtschafter sehen die Budgetpolitik der Regierung noch skeptisch.

Finanzminister Hartwig Löger Bild: APA

Nächste Woche, am 21. März, wird Finanzminister Hartwig Löger (VP) in seiner ersten Budgetrede den Doppelhaushalt der türkis-blauen Bundesregierung vorstellen. "Das wird insofern ein Paradigmenwechsel, als tatsächlich ein Nulldefizit und der Abbau von Schulden das Ziel sein sollen. Etwas, das den Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen ist", sagt der Wirtschaftsprofessor und Chef des Fiskalrats (ehemals Staatsschuldenausschuss), Bernhard Felderer, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Tatsächlich ist es für Österreich ungewöhnlich, dass die Einnahmen die Ausgaben und Zinsen für die Schulden überwiegen. Selbst Karl-Heinz Grasser hat das, obwohl er das mehrfach angekündigt hatte, 2000 nicht geschafft.

Wo setzt Löger Sparstift an?

Heuer soll es ein "strukturelles Nulldefizit" werden. Ein Terminus, den es anno 2000 noch gar nicht gab und der es Löger erlaubt, maximal 0,5 Prozent an Neuverschuldung einzuplanen. Für das kommende Jahr peilen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache dann ein "richtiges Nulldefizit" an. Da 2019 aber auch Steuersenkungen im Umfang von zwei Milliarden Euro schlagend werden sollen, wovon allein der "Familienbonus" 1,5 Milliarden Euro kosten wird, muss Löger schon heuer den Gürtel gehörig enger schnallen und 2,5 Milliarden Euro einsparen. 1,1 Milliarden Euro soll die teils bereits erfolgte Rücknahme von Maßnahmen der alten Regierung ("Aktion 20.000", Beschäftigungsbonus) bringen, 1,4 Milliarden müssen die Ministerien beitragen.

Der Sparzwang wirkt sich auch auf Wahlkampfansagen aus, etwa das Versprechen der FPÖ, das Heeresbudget auf ein Prozent des BIP zu erhöhen. In den finalen Budgetverhandlungen soll Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP) mit Lögers Angebot einer Erhöhung von 0,58 Prozent des BIP konfrontiert sein. Das wären statt 3,88 Milliarden Euro nur 2,26 Milliarden und 2019 mit 2,29 Milliarden kaum mehr.

Kürzungen zeichnen sich auch in anderen Bereichen ab. Im Sozialressort soll es vor allem bei der AMS-Förderung für Asylberechtigte (Deutschkurse, Qualifizierungsmaßnahmen) Einschnitte im knapp dreistelligen Millionenbereich geben.

Im Bildungsministerium von Heinz Faßmann (VP), der sich im Doppelbudget mit jeweils 8,8 Milliarden Euro über ein leichtes Plus freuen darf, stecken die Kürzungen im Detail: Der mit 80 Millionen Euro dotierte "Integrationstopf" wird gestrichen, weitere 100 Millionen Euro sollen Einsparungen in der Verwaltung und bei den Mieten bringen. Quer über die Ministerien gilt Lögers Auftrag, bei den Förderungen fünf Prozent zu kürzen (190 Millionen Euro) sowie zwei von drei Pensionierungen nicht nachzubesetzen.

Aufschwung hilft

Die Regierung bereitet Präsentation und Umsetzung auch professionell vor. Eine einheitliche Sprachregelung soll Querschüsse aus den eigenen Reihen verhindern.

Doch die Zahlen über Ausgabenkürzungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Budgetpolitik alles andere als ein langfristiges Konzept zugrunde liegt. "Es ist zu vier Fünftel der Wirtschaftsaufschwung, der zu diesem Budgeterfolg beiträgt. Sobald die Konjunktur nachlässt, wird wieder deutlich, dass die Regierung keine strukturellen Änderungen vornimmt, die durch den Aufschwung überschminkt wurden", sagt Volkswirtschafter Friedrich Schneider. "Bisher sehe ich noch keine Anzeichen, dass eine klare Aufgabenreform der Gebietskörperschaften geplant ist. Allein die Ansätze von Justizminister Moser sehen nach Reform aus", sagt Schneider.

Auch Felderer vermisst einschneidende Reformen. "Das fängt bei den Subventionen an. Aber wenn es an längerfristige Maßnahmen geht, droht natürlich die Popularität zu leiden. Und die Frage ist, wie weit Kurz und Strache das in Kauf nehmen", sagt Felderer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema