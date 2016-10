Nowotny wirbt für Wien

WIEN. Europäische Bankenbehörde derzeit in London.

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hat gestern die FMA-Aufsichtskonferenz dazu genützt, Werbung für Wien als neuen Standort für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu machen.

In Anwesenheit des EBA-Chefs Andrea Enria sagte Nowotny: "Ich hoffe, Andrea hat sich in Wien schon umgesehen." Wegen des Brexit-Votums der Briten könnte es für die EBA wichtig sein, sich über neue Orte Gedanken zu machen. Derzeit ist London der Sitz der Behörde. "Es ist völlig klar, dass die EBA in einem EU-Staat lokalisiert sein muss", sagte Nowotny.

Wien sei die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Europa. Es könnte auch genügend Platz für die Behörde geben, so Nowotny. Damit spielte der Notenbank-Gouverneur auf die Anregung von Finanzminister Hans Jörg Schelling an, der sich ebenfalls auf der Konferenz für Einsparungen bei der Finanzaufsicht in Österreich stark gemacht hatte. Zur Aufsicht gehört auch die Nationalbank.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln







Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.







Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema