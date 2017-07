Nowotny: "Abschaffung des Bargeldes absurd"

BRÜSSEL. Auch generelle Bargeld-Obergrenze nicht sinnvoll.

Notenbankgouverneur Ewald Nowotny macht Stimmung gegen eine EU-weite Obergrenze für Bargeld. Die Kosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen einer Einschränkung der Verwendung von Bargeld, sagte der Chefder Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) in Brüssel.

In der EU-Kommission gibt es Überlegungen, im Kampf gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terror den Bargeldverkehr zu limitieren. Notenbank und Finanzministerium haben ihre Ablehnung einer einheitlichen EU-Obergrenze für Cash-Zahlungen (dem Vernehmen nach 15.000 Euro) bereits im Juni bekräftigt.

Die Diskussion sei "nicht hilfreich", betonte OeNB-Direktor Kurt Pribil. In Österreich sei das Ver-trauen in Bargeld sehr hoch – 80 Prozent aller Transaktionen in Geschäften werden nach wie vor bar abgewickelt. Nowotny wehrte sich gegen die "prinzipielle Annahme, dass Bargeld zu kriminellen Handlungen führt". Es wäre "absurd", Bargeld deswegen abzuschaffen.

Sollen Länder die Verwendung einschränken wollen, sollte das wie bisher auch möglich sein. In EU-Ländern wie Spanien (2500 Euro) und Frankreich (1000 Euro) gibt es bereits Limits. In Österreich gilt in der Bauwirtschaft eine Bargeld-Obergrenze.

