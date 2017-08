Niki: Heftiges Buhlen um Air-Berlin-Tochter

WIEN/BERLIN. Lufthansa und Easyjet sollen an einer Übernahme interessiert sein – Niki: "Sind nicht insolvent, fliegen weiter".

Seit 2011 gehört Niki zu Air Berlin. Wohin geht die Reise für die Fluglinie? Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es sind turbulente Tage für die 850 Mitarbeiter des heimischen Ferienfluganbieters Niki. Am Dienstag hat der Mutterkonzern Air Berlin, wie berichtet, Insolvenz angemeldet. Seither ist die Verunsicherung in der Niki-Belegschaft groß. Kaum jemand weiß, wie es mit Niki weitergeht und ob die Mitarbeiter ihre Jobs behalten.

"Aktueller Stand der Dinge ist, dass Niki nicht insolvent ist. Wir fliegen weiter", sagte Firmensprecherin Milene Platzer den OÖN.

In der Flugbranche machen Übernahmegerüchte die Runde. Einem Insider zufolge soll Deutschlands größte Fluglinie Lufthansa ein Auge auf Niki geworfen haben. Niki sei wegen ihrer sehr niedrigen operativen Kosten und der häufigen Start- und Landezeiten am Flughafen Düsseldorf attraktiv, heißt es. Zudem ließe sich die Fluglinie mit Sitz in Wien als Plattform für zusätzliche Maschinen nutzen. Käme der Deal mit Lufthansa zustande, könnte Niki im deutschen Konzern eine Schwester der Austrian Airlines werden – sofern Niki als eigene Firma erhalten bleibt.

Mit dem Interesse an Niki ist Lufthansa aber offenbar nicht allein. Denn auch der britischen Billigfluggesellschaft Easyjet wird nachgesagt, mit einer Übernahme zu liebäugeln. Sowohl Lufthansa als auch Easyjet sollen um jene 20 Flugzeuge buhlen, die Niki in der Air-Berlin-Gruppe betreibt. Air Berlin hat 140 Flugzeuge. 90 davon könnten bereits kommende Woche an Lufthansa gehen. Diese will die Flugzeuge unter ihrer Eigenmarke Eurowings weiterbetreiben.

43 Millionen Euro Schulden

Die Gerüchte um Niki will Air Berlin weder dementieren noch bestätigen. "Sobald die Tinte trocken ist, geben wir etwas bekannt", sagte eine Konzernsprecherin den OÖN. Air Berlin schuldet Niki übrigens viel Geld. Laut Experten geht es um 43 Millionen Euro. Wenn es keine Lösung gebe, könne Niki in ein bis zwei Wochen insolvent sein. Für Air Berlin ist das "Spekulation".

Mit Sorgenfalten beobachtet Niki Lauda die Vorgänge bei der von ihm 2003 gegründeten Fluglinie. Lauda verkaufte die Gesellschaft 2011 an Air Berlin. "Ich befürchte, dass es nicht mehr lange dauert, bis Niki Insolvenz anmelden muss", sagte Lauda. "Es ist ein Trauerspiel." Heute, Freitag, hält Niki Betriebsversammlungen in Schwechat und Düsseldorf ab. Betriebsratschef Stefan Tankovits glaubt, dass Niki demnächst einen neuen Eigentümer erhält. (rom)

