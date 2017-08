Niki-Betriebsrat: "Wir bereiten uns auch auf den Worst Case vor"

WIEN. Im Fall einer Pleite kann Niki mit staatlicher Nothilfe rechnen – Zukunft der heimischen Air-Berlin-Tochter ist noch immer ungewiss.

Niki-Betriebsrat Stefan Tankovits und Peter Stattmann, Regionalchef der GPA-djp Bild: APA

"Wir bereiten uns auf alle möglichen Szenarien vor. Auch auf den Worst Case." Das sagten gestern Niki-Betriebsrat Stefan Tankovits und Peter Stattmann, Regionalgeschäftsführer der GPA-djp in Niederösterreich, über die Zukunft der heimischen Fluglinie. Nach der Insolvenz der Muttergesellschaft Air Berlin herrscht bei Niki noch immer Ungewissheit.

Etwa 200 der 850 Niki-Mitarbeiter informierten sich am Wiener Flughafen gestern in einer Betriebsversammlung über die aktuelle Situation. Die Stimmung unter den Teilnehmern sei bedrückt gewesen, berichteten Beobachter. Es habe "viel Wut und viel Verzweiflung gegeben", so die Gewerkschaft. "Jeder Tag der Ungewissheit ist ein langer Tag", sagte Tankovits. Nach den Jahren im Air-Berlin-Konzern – Niki ist seit 2011 Teil der Deutschen – seien die Mitarbeiter sehr leidgeprüft.

"Wir haben Anzeichen bekommen, dass Air Berlin sehr interessiert daran ist, hier den Betrieb am Laufen zu halten, um uns dann möglichst reibungslos verkaufen zu können", sagte Tankovits. Derzeit ist Niki laut eigenen Angaben zahlungsfähig. Auszuschließen sei eine Insolvenz aber nicht. Wie berichtet, hat Niki Forderungen gegen die Mutter in der Höhe von 43 Millionen Euro.

"Jegliche Unterstützung"

Sollte das Unternehmen dasselbe Schicksal wie Air Berlin ereilen, würde Österreich Niki finanziell unter die Arme greifen. Das bestätigte Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SP) nach Rücksprache mit Kanzler Christian Kern (SP). "Im Bedarfsfall wird es jegliche Unterstützung geben", sagte Drozda. "Es war dem Bundeskanzler wichtig, dass wir uns darum kümmern." Auch Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SP) sicherte Hilfe zu.

Es gehe um viele Arbeitsplätze, den Flughafen und den Standort, betonen die Politiker. Zurzeit zeichnet sich eine Hilfe für Niki laut Drozda aber nicht ab. Man greife nur im Notfall ein, sollten sich Dinge negativ entwickeln.

Bei Air Berlin haben gestern unterdessen die ersten Verhandlungen zur Übernahme begonnen. Als stärkster Interessent gilt Lufthansa. Gespräche soll es aber auch mit Easyjet, Tuifly und Condor geben. "Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen mit potenziellen Käufern", sagte Frank Kebekus, der Generalbevollmächtigte von Air Berlin. Er ist zuversichtlich, dass die meisten der 8600 Beschäftigten ihren Job behalten können.

Eigentlich hätte Air Berlin gestern die Halbjahresbilanz veröffentlicht. Der Konzern verschob die Präsentation. Angesichts der jüngsten Entwicklung müssten Daten überprüft und "gegebenenfalls aktualisiert" werden. (rom)

Video: Kanzleramtsminister Drozda (SPÖ) will die Fluglinie NIKI mit Geld versorgen, falls auch ihr - wie dem Mutterkonzern Air Berlin - die Pleite droht.

