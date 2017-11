Niedrigzins und digitale Konkurrenz bringen die Bausparkassen unter Druck

heute ist deppentag bei den Banken weil sie das Geld dass sie zum zocken brauchen von den deppen bekommen .



schaut euch die Börsennews von heute in ORF Mittags-ZIB dann wisst ihr was man in den letzten 5 bis 10 Jahren verdient hat an den Börsen ...Wienerberger mehr als 280 % !!!

29 % bei MSCI World durchschnittlich in 10 Jahren