Niederösterreich verliert weitere 600 Biotech-Jobs

WIEN. Teile des Shire-Werks Orth gehen nach Großbritannien. Der Standort Krems wurde schon Ende 2016 geschlossen.

Bittere Pille für österreichische Mitarbeiter des Biotech-Konzerns Shire Bild: colourbox

Das Land Niederösterreich ist erneut negativ von einer Umstrukturierung im internationalen Biotechnologie-Konzern Shire betroffen. Nachdem zum Jahreswechsel das Werk Krems an der Donau mit 65 Mitarbeitern geschlossen worden ist, wird nun der Standort Orth an der Donau abgespeckt. Rund 650 Beschäftigte sind beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet worden.

Fusion löst Jobabbau aus

Der Standort Österreich ist offensichtlich ein Opfer der Umstrukturierungen, die vor einem Jahr mit der Fusion der Biotech-Unternehmen Baxalta (zuvor Baxter) und Shire ausgelöst worden sind. Das Geschäft hatte einen Umfang von rund 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Behandlung seltener Erkrankungen und ungewöhnlicher Gesundheitsstörungen und hat in Österreich rund 4000 Mitarbeiter.

Damit ist es der größte Arbeitgeber in der Biopharma-Branche. Global hat es rund 24.000 Beschäftigte. Die Konzernzentrale ist in Lexington (USA) bzw. in Zug (Schweiz). Gestern, Mittwoch, sind die Mitarbeiter in Orth (Bezirk Gänserndorf) in einer Betriebsversammlung informiert worden. Die Prozessentwicklung für nicht gentechnische Produkte werde nach Cambridge (Großbritannien) verlagert. Letztlich würden mittelfristig rund 500 Arbeitsplätze betroffen sein. Mit der Gewerkschaft wurde ein Sozialplan ausgearbeitet, der laut Barbara Teiber von der GPA-djp „wirklich gut“ sei.

Trotzdem werde kritisiert, dass trotz guter Firmenentwicklung Stellen wegfallen. Der Konzern teilte mit, dass viele Bereiche auf Basis einer strategischen Studie zum Produktionsnetzwerk verlagert würden – eine Konsequenz aus der Fusion. Das Werk Orth werde ein „Innovationshub“ für Gentherapie und Hämatologie. Ausgebaut werden soll der größte österreichische Standort, jener in Wien. Dort würden „ein zentrales Prozessentwicklungsteam und die Plasma-Qualitätskontrolle“ konzentriert. Wien werde auch globales Kompetenzzentrum für die Abfüllung von Produkten. Schon Baxalta hat 2015 80 Forschungsstellen von Österreich in die USA verlagert.

Im März 2016 wurde der Abbau weiterer 130 Arbeitsplätze angekündigt. Die Aktivitäten von Shire und Baxalta werden nun zusammengeführt und erübrigen weitere Firmenteile. Shire ist nun Weltmarktführer bei Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. Es ist auf die Bereiche Hämatologie, Onkologie und Immunologie spezialisiert. Österreich sei besonders bei der Fraktionierung von Blutplasma führend, heißt es. Im Land wird ein halbes Dutzend Plasmazentren betrieben.

Wiege des Zeckenimpfstoffs

Ursprung dieser Pharma-Aktivitäten in Österreich war die sehr bekannte Immuno AG. Sie betrieb Blutplasma-Spendezentren und entwickelte unter anderem einen Impfstoff gegen die FSME-Krankheit (Zeckenbisse). Die Immuno ist 1996 vom US-Riesen Baxter gekauft worden. Baxter hat in Wien massiv investiert und rund 2000 Arbeitsplätze geschaffen.

Der US-Pharmariese Baxter spaltete 2015 seine Biotech-Sparte in die Firma Baxalta mit 16.000 Mitarbeitern ab. 2016 fusionierte Baxalta mit dem 1986 gegründeten Unternehmen Shire, das auf seltene Erkrankungen spezialisiert ist. Shire ist an den Börsen London und Nasdaq (USA) notiert und hat 24.000 Beschäftigte.

