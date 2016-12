Neuer RBI-Chef Strobl verspricht Kontinuität

WIEN. Beim Wunsch der Raiffeisen-Landesbanken nach Dividende gibt er sich zugeknöpft.

Rothensteiner (li.), Strobl Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Er habe sich "geehrt gefühlt und gefreut", als er am Donnerstag zum Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen Bank International berufen worden war, sagte gestern Johann Strobl bei seinem ersten Auftritt als künftiger RBI-Chef.

Die Aktionäre, vor allem die Raiffeisen-Landesbanken, erwarten vom neuen Chef der RBI eine rasche Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen. Da blieb Strobl gestern zurückhaltend. "Natürlich ist es unser Anliegen, dass wir so bald wie möglich auch Dividenden zahlen." Man werde aber sicher nicht eilig und vorzeitig Entscheidungen treffen.

Jedenfalls erwarte die RBI für das laufende Jahr 2016 Gewinn. Dass daraus Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen, hatte die Bank schon früher als unwahrscheinlich bezeichnet. "Wir gehen davon aus, dass man heuer nichts machen wird, das war auch nie in der Planung", sagte der RBI-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner.

Der Wert des Unternehmens sei zumindest genauso wichtig wie die Dividende selbst. Die Eigentümer wüssten um die Erfordernisse von RBI und Raiffeisen Zentralbank (RZB) und hätten zuletzt auch auf Dividenden verzichtet. Für das Jahr 2013 hat die RBI zum letzten Mal Dividende gezahlt.

Wichtigstes Anliegen sei derzeit die Fusion der RZB mit ihrer zehnmal größeren Tochter RBI. Die Eigenkapitalquote zu stärken sei dabei wichtiger als Synergien zu heben. Von den 220 RZB-Mitarbeitern arbeiteten schon bisher mehr als 100 für die RBI. Die fusionierte Bank wird auch weiter RBI heißen. Eine Namensänderung war aus Kostengründen kein Thema. Der Name RZB wird verschwinden.

Thema wird auch die Zentrale der RZB am Wiener Stadtpark. Die wird langsam zu groß. Überlegungen, die Zentrale zu verlegen, gebe es immer wieder. Derzeit hat Raiffeisen einen zweiten Bürostandort in Wien-Heiligenstadt. Was letztendlich geschehen soll, müsse man analysieren. Das Gebäude am Stadtpark war aber nicht verkauft.

