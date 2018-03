Neuer Fed-Chef erhöht die Zinsen

WASHINGTON. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins erneut angehoben.

Bild: APA/AFP/SAUL LOEB

In der ersten Sitzung unter der Verantwortung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell erhöhte die Bank die Federal Funds Rate um 0,25 Prozentpunkte auf einen Zielkorridor von nun 1,50 bis 1,75 Prozent. Es handelt sich um die erste Erhöhung heuer. 2017 hatte die Fed unter Powells Vorgängerin Janet Yellen die Zinsen drei Mal angehoben. Heuer will sie angesichts der brummenden Wirtschaft die Gangart beibehalten. Die Währungshüter signalisierten für 2018 drei Schritte nach oben. "Die Volkswirtschaft ist in den vergangenen Monaten stärker geworden", heißt es in der Fed-Mitteilung. Dies wurde von Experten als Zeichen gewertet, dass es künftig auch steiler bergauf gehen könnte.

