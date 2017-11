Neue Stoßrichtungen der OÖ-Tourismusstrategie

LINZ. Mit vier Aktionsfeldern soll der Tourismus in Oberösterreich künftig gestärkt werden. Das geht aus der fertig gestellten Landes-Tourismusstrategie hervor. Ziel ist, bis 2022 die Wertschöpfung der Tourismuswirtschaft um 15 Prozent zu steigern.

Bereits die letzte Wintersaison sei laut Tourismuslandesrat Michael Strugl für Oberösterreich gut gelaufen: „Wir hatten das stärkste Wachstum aller Bundesländer zu verzeichnen.“ Auch heuer im Sommer habe es Zuwächse gegeben, die vor allem aus neuen Märkten generiert wurden.

Die nun neu erarbeitete Tourismusstrategie hat nun die Stoßrichtungen definiert, um die Aufgaben der Organisationen, Verbände, Gemeinden und Tourismusbetriebe zu regeln. Im Mittelpunkt stehen etwa das Anheben der Service- und Dienstleistungsqualität im Tourismus, etwa durch Qualifizierungsprogramme für Gastgeber und Beschäftigte und das Fördern der digitalen Kompetenz der Branche. So soll gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich auch eine E-Coach-Ausbildung auf die Beine gestellt werden, um die Verbände auf dem digitalen Gebiet zu schulen.

Unter dem Begriff „Naturräume“ sollen beispielsweise das Potenzial der oberösterreichischen Seen und Flüsse ganzjährig stärker heraus gearbeitet werden. Ein wichtiges Thema wird künftig auch die Kulinarik spielen. „Hier hat Oberösterreich noch kein klares kulinarischen Profil, obwohl im Land Top-Produkte vorhanden sind“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus. Großes Potenzial, über das sich das Bundesland differenzieren kann, ortet Winkelhofer rund um die Themenfelder Bier, Fisch, Destillate und Knödel. Über diese Bereiche sollen künftig interessante und einladende Geschichten erzählt werden, um mehr Gäste nach Oberösterreich zu locken.

Auch die vom Land gewollten Fusionen unter den 103 in Oberösterreich agierenden Tourismusverbänden wird vorangetrieben. Bis Ende 2019 sollen die Zusammenschlüsse auf freiwilliger Basis erfolgen. Ansonsten werden das Land per Verordnung von seiner Seite eingreifen. Laut Strugl befinden sich derzeit zwei Drittel der Verbände in einem Fusionierungsprozess, das restliche Drittel bereite diesen Prozess bis Ende 2019 vor. Letztendlich sollen 20 Tourismusverbände übrig bleiben.

