"Neue Kredite werden teurer"

LINZ. Bankkredite dürften teurer werden. Davon geht der Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, Michael Rockenschaub, aus.

Ausschlaggebend dafür sind Urteile des Obersten Gerichtshofs, die zunächst einmal als gute Nachrichten für die Kunden erschienen. Denn Banken müssen bei der Berechnung des Kreditentgelts auch einen negativen Zinssatz berücksichtigen.

Das werde jetzt dazu führen, dass die Banken wahrscheinlich bei den Aufschlägen teurer werden, erwartet Rockenschaub. "Wenn ich Äpfel verkaufe, brauche ich zwischen Einkauf und Verkauf auch eine Spanne. Und weil nicht klar ist, wie lange es noch Negativzinsen gibt, muss der Aufschlag höher sein", sagt Rockenschaub.

Ende September werden Kreditnehmern der Sparkasse Oberösterreich zum Teil Gutschriften überwiesen. "Es braucht sich kein Kunde darum zu kümmern. Mit Ende des Quartals werden die Differenzen überwiesen", sagt Rockenschaub im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Wir haben das ausjudizieren lassen, damit Klarheit herrscht. Jetzt handeln wir danach."

"Stimmung besser als Lage"

Für die einzelnen Kunden gehe es um ein paar hundert Euro. Die Sparkasse wird dies insgesamt ein paar Millionen kosten. Österreichweit wird erwartet, dass alle Banken insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag rückerstatten.

Die Kreditnachfrage von Unternehmen und Privaten steigt zwar bei der Sparkasse. "Man merkt natürlich die gute konjunkturelle Lage. Allerdings ist im Gegensatz zu früher derzeit die Stimmung besser als die Lage. Und viele Unternehmen haben noch so hohe Cash-Bestände, dass sie diese zuerst investieren", sagt Rockenschaub.

Große Erwartungen hat die Sparkasse an ihr digitales Angebot, das sie gemeinsam mit der Erste Group und anderen Sparkassen unter dem Markennamen "George" vermarktet. Im Herbst wird das herkömmliche Internetbanking abgeschaltet und mit George zusammengelegt. Allein das werde George einen Wachstumsschub verleihen.

George wächst weiter

Schon jetzt werde die Möglichkeit, mit dem Handy sämtliche Konten und Überweisungen zu managen, sehr gut angenommen. Im ersten Halbjahr stieg die Nutzerzahl allein bei der Sparkasse Oberösterreich um rund 20 Prozent auf 120.000.

Noch überschaubar ist die Zahl der Sofortkredite, die man via George beantragen kann. Den Vorwurf, hier würden Menschen in die Schuldenfalle getrieben, weist Rockenschaub aber zurück. "Auch bei George bekommen nur jene Kunden einen Kredit, die ihn auch nach einer eingehenden persönlichen Beratung bekämen." Die Kreditwürdigkeit würde auch online genau geprüft. Es gebe lediglich das Angebot, dies auf kurzem Weg zu erledigen.

Rockenschaub sieht George auch als probates Mittel, sich gegen neue Konkurrenten im Internet wie die so genannten Fintechs zu behaupten. "Wir haben bei George auch einen Spaßfaktor und eine attraktive Oberfläche."

In den kommenden Monaten wird das Dienstleistungsangebot ausgeweitet. Kunden sollen die eigene Vermögenslage und die Ausgabenstruktur besser analysieren können. Dabei werde es kostenlose, aber auch kostenpflichtige Angebote geben, kündigt der Sparkassen-Chef an.

"Wir bleiben über"

An den Filialen hält Rockenschaub trotz des wachsenden digitalen Angebots fest. 162 Standorte hat das Unternehmen, 146 davon sind Filialen. "Die Kosten für die Miete und ein paar Computer sind nicht relevant. Wichtiger ist es, die Mitarbeiter möglichst gut einzusetzen. Und wenn das dezentral besser gelingt, gibt es keinen Grund, eine Filiale zuzusperren", sagt Rockenschaub und hält an seiner Aussage fest, die er vor einigen Jahren getätigt hat: "Raiffeisen und wir werden überbleiben. Auf alle Fälle, was die Filialstruktur betrifft."

Die Halbjahreszahlen der Sparkassen, die in den nächsten Wochen präsentiert werden, werden eine Steigerung zum Vorjahr enthalten.

