Neue Geschäftsmodelle schrecken alte Branchen ab

Plattformen wie Uber machen vermehrt Konkurrenz – EU-Kommission gegen strikte Beschränkungen.

Taxifahrer auf der ganzen Welt protestieren gegen Uber – die Fahrdienste-Plattform wächst davon unberührt Bild: Reuters

Immer mehr Private vermieten kurzzeitig ihre Wohnungen an Urlauber oder bieten Fahrdienste an. Organisiert wird das meist über Plattformen im Internet. Eine billige Konkurrenz, gegen die Hotellerie oder Taxibetriebe immer lauter nach Beschränkungen rufen. Welche Regeln die EU für die neuen Geschäftsmodelle setzen soll, darüber haben die Länder diese Woche in Brüssel erstmals diskutiert. Die wichtigsten Antworten für Anbieter und Konsumenten:

1. Um welche Branchen geht es? Grundsätzlich geht es nicht um Branchen, sondern um Geschäftsmodelle, die unter dem Begriff "Sharing Economy" zusammengefasst werden. Das Konzept dieser "Ökonomie des Teilens" ist nicht neu. Ressourcen, Waren oder Dienstleistungen werden anderen zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellt. Bekannte Geschäftsmodelle, die so funktionieren, sind Autovermieter wie Car2Go oder der Maschinenring.

2. Warum ist das problematisch? Das Konzept an sich ist nicht problematisch. Mittlerweile treten aber immer mehr Private in der "Sharing Economy" als Anbieter auf. Die bekanntesten Beispiele kommen aus der Hotellerie und der Taxibranche. Über die Internet-Plattform Airbnb können Privatpersonen etwa ihre Wohnungen vermieten, über Uber ihre Fahrdienste anbieten. Die angestammten Firmen sehen diese Konkurrenz vor allem problematisch, weil für Private keine oder wenige strenge Bestimmungen gelten. Sehr anschaulich ist das bei Taxilizenzen. Für Konsumenten stellt sich vor allem die Frage der Haftung, wenn es zu Problemen kommt.

3. Überlegt die EU jetzt Verbote für Anbieter wie Airbnb oder Uber? Die EU-Kommission will die Länder weiter selbst entscheiden lassen, wie sie die "Sharing Economy" regulieren. Sie schlägt gemeinsame Leitlinien vor, damit die Bestimmungen EU-weit in dieselbe Richtung gehen: Das Potenzial neuer Geschäftsmodelle müsse ausgeschöpft und Innovationen angeregt werden. Daher sollen Genehmigungen für die Anbieter von Dienstleistungen nur verpflichtend sein, wenn das unbedingt erforderlich ist, etwa aus Sicherheitsgründen. Verbote soll es nur als letztes Mittel geben.

4. Welche Sicherheiten wird es für Konsumenten geben? Für Konsumenten ist vor allem die Frage wichtig, wer bei Problemen haftet. Bietet eine Plattform selbst Dienstleistungen an, ist sie dafür haftbar – das gilt auch für die Abwicklung der Zahlung. Ansonsten ist der Anbieter verantwortlich, auch wenn es sich um eine Privatperson handelt.

5. Was müssen die Anbieter beachten? In jedem Fall müssen sie ihre Einkünfte versteuern. Wer gewerbsmäßig Leistungen anbietet, muss sich an Genehmigungs- oder Zulassungspflichten halten. Was gewerbsmäßig ist, hängt vom Umfang der Tätigkeit ab und der Häufigkeit, mit der Leistungen angeboten werden. Die konkreten Bestimmungen sind von EU-Land zu EU-Land unterschiedlich.

6. Wie ist das in Österreich? In Österreich ist derzeit vor allem die private Zimmervermietung ein Thema. Hier gibt es bereits eine Regelung, die zwischen gewerblicher und privater Vermietung unterscheidet. Als privater Anbieter gilt, wer weniger als zehn Zimmer vermietet. Was aus Sicht von Staatssekretär Harald Mahrer (VP), der Österreich in Brüssel vertreten hat, ganz allgemein gilt: Man müsse unterscheiden, ob der Betrag, den ein Anbieter verlangt, ein simpler Kostenersatz sei oder eine Gewinnabsicht dahinterstehe.

7. Wie viele Menschen nutzen solche Dienste eigentlich? Laut einer Umfrage von Eurostat kennt jeder zweite EU-Bürger mindestens eine der Plattformen. Jeder Fünfte hat sie schon einmal genutzt. Nur etwa vier Prozent der Befragten nutzen einen solchen Service monatlich, darunter sind vor allem 25- bis 39-Jährige. Jeder dritte Befragte hat auch schon selbst Dienstleistungen über eine Plattform angeboten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema