Nestlé zeigt sich beim Sozialplan für Linz großzügig

LINZ. 127 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz, weil der Konzern die Produktion verlagert

Wenn im März 2018 geschlossen wird, geht ein Kapitel Industriegeschichte in Linz zu Ende. Bild: vowe

Groß war der Schock, als der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Anfang März die Schließung seines Linzer Standorts bekannt gab. Seit der Vorwoche ist der Sozialplan für die 127 betroffenen Mitarbeiter unterschrieben. Gestern, Montag, wurde er bei einer Belegschaftsversammlung vorgestellt.

Herzstück des Sozialplans ist eine Arbeitsstiftung. Sie wird nicht zuletzt deshalb eingeführt, weil 59 der Betroffenen älter als 50 Jahre sind. 14.000 Euro bezahlt der Konzern pro Teilnehmer, weitere 2200 schießt das Land zu. Der Zuschuss des Konzerns sei „deutlich höher als üblich“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl. Die Stiftung sei mit zwei Millionen Euro dotiert.

„Keine Abschreib-Übung“

Dazu kommen freiwillige Abfindungen und ein Härtefonds von Nestlé. „Aufgrund des hohen Dienstalters vieler Beschäftigten hatten wir eine Spezialsituation. Eine Abschreib-Übung bei anderen Sozialplänen ist nicht in Frage gekommen“, sagt Andreas Stangl, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp in Oberösterreich.

Wie hoch die Schließungskosten für Linz ins Summe ausfallen, wollte der aus Wien angereiste Nestlé-Österreich-Chef Fabrice Favero nicht kommentieren. Er zeigte sich erleichtert, dass der Sozialplan unter Dach und Fach ist. „Die Schließung war für mich eine sehr schwierige Entscheidung.“

Zusperren soll das Werk mit März 2018. Die Produktion der Trockenprodukte wird von Linz an andere Konzerstandorte in die Slowakei und nach Serbien verlagert. „Wir haben 15 Linien in Linz. Es gibt einen genauen Plan, wann jede transferiert wird“, sagt Favero. Er habe mit der Gewerkschaft auch vereinbart, dass die Mitarbeiter jederzeit aus ihren Verträgen können, egal, ob sie in der Fertigung noch benötigt werden. „Herr Favero hat uns zugesichert, dass die Leute auf sich schauen können. Das finde ich großzügig“, sagt Stangl.

Die Zahl der Mitarbeiter, die in der Arbeitsstiftung versorgt werden müssen, habe sich bereits von den anfangs 127 auf 86 reduziert. Weggefallen sind jene, die in Altersteilzeit sind, die bereits einen anderen Arbeitgeber haben und jene, die im Konzern wechseln konnten. Letzteres betrifft aber nur drei Mitarbeiter. Gleichzeitig rechnet die Gewerkschaft, dass sich die Zahl der Stiftungsteilnehmer noch deutlich reduzieren wird. „Viele haben vor den Gesprächen über einen neuen Job auf die Ergebnisse des Sozialplans gewartet“, sagt Stangl. Nestlé lobte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Kooperation mit Land Oberösterreich und Stadt Linz bei der Suche nach neuen Jobs.

