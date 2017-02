Nestlé verfehlt sein selbstgesetztes Wachstumsziel

VEVEY. Der neue Vorstandschef Ulf Mark Schneider soll den Konzern wieder auf Touren bringen.

Ulf Mark Schneider Bild: Reuters

Der Schweizer Lebensmittelkonzern wächst langsamer als geplant. Fünf bis sechs Prozent organisches Wachstum steht auf der mittelfristigen Agenda. Im Vorjahr waren es aber nur 3,2 Prozent. Das gab das Unternehmen gestern in Vevey bekannt.

Die Erwartungen an den neuen Konzern-Chef Ulf Mark Schneider, der seinen Job zu Jahresbeginn angetreten hat, sind entsprechend hoch. Er soll das Unternehmen wieder in die Spur bringen. Er will aber keine Kehrtwende vollziehen. Er orientiert sich am Kurs seines Vorgängers und will neben dem Ausbau des Kerngeschäfts auch gezielt in den vielversprechenden Markt für Gesundheitsprodukte investieren. Hier ist Nestlé neben Hautpflegeprodukten bereits mit Spezialnahrung für alte und kranke Menschen vertreten. "Es gibt keine Notwendigkeit, die Strategie zu ändern, es geht darum, sie gut umzusetzen", sagte Schneider bei seiner ersten Pressekonferenz am Firmensitz am Genfer See.

Für das laufende Jahr erwartet Schneider ein organisches Umsatzwachstum zwischen zwei und vier Prozent. "Das spiegelt die makroökonomische Unsicherheit wider, die wir alle spüren", sagte er. Es sei schwer zu sagen, ob und wann Nestlé die Preise seiner Produkte anheben könne.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahr um 0,8 Prozent auf 89,5 Milliarden Schweizer Franken (84,13 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis stieg um sechs Prozent auf 13,2 Milliarden Franken (12,41 Milliarden Euro). Die Ebit-Marge stieg leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent. Der Reingewinn sank hingegen um 6,2 Prozent auf 8,9 Milliarden Franken (8,37 Milliarden Euro).

Vor seinem Amtsantritt bei Nestlé war Schneider lange Jahre Chef des deutschen Gesundheitskonzerns Fresenius, den er über Milliardenübernahmen ausgebaut hatte. Das schürte bei Investoren und Analysten Erwartungen auf mögliche Großübernahmen bei Nestlé. "Zukäufe sind mir nicht fremd", sagte Schneider. Doch angesichts der hohen Bewertung vieler Firmen sei dies nicht die Zeit für große Übernahmen.

