Nestle baut bis zu 500 Stellen ab

VEVEY. Der Schweizer Nahrungsmittelmulti Nestle baut seine weltweite Informatik um.

Nestle könnte bis zu 500 Stellen abbauen. Bild: Reuters

Die Neuorganisation könnte in der Schweiz bis zu 500 Stellen kosten. Der Stellenabbau würde innerhalb von 18 Monaten vollzogen, schrieb Nestle am Dienstag in einer Aussendung.

