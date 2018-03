Natürlichere Lebensmittel wieder stärker nachgefragt

WIEN. Trendwende: Österreicher kaufen mehr und teurere Frischprodukte

Für Obst und Gemüse gibt ein österreichischer Haushalt 6,9 Euro pro Monat aus. (2017) Bild: colourbox.de

Erstmals seit der Wirtschaftskrise 2008 scheinen die Österreicher ihr Einkaufsverhalten bei Lebensmitteln zu ändern: Sie kauften 2017 anders als in den Vorjahren mehr und werthaltigere Produkte als im Jahr davor.

Der Einkaufswert von Milch- und Fleischprodukten, Obst, Gemüse und Fertigprodukten stieg um 5,1 Prozent. Die eingekaufte Menge (Gewicht) um 1,7 Prozent, hat die am Donnerstag präsentierte Analyse der Agrarmarkt Austria (RollAMA) ergeben. Damit ist der jahrelange mengenmäßige Rückgang gestoppt.

"Ein größerer Teil der Bevölkerung scheint bereit, für höherwertige und natürlichere Produkte wie Bio und Heumilch mehr Geld auszugeben", sagte Micaela Schantl. Leiterin der AMA-Marktforschung, zu den OÖNachrichten. Das Beispiel Butter zeige das hervorragend. Trotz kräftigen Preisanstiegs um 24 Prozent zum Vergleichsjahr 2016 blieb die verkaufte Buttermenge fast konstant. Schantl: "Die Menschen sind der Butter treu geblieben, weil sie gegenüber Margarine wieder mehr geschätzt wird." Auch hat Naturjoghurt erstmals das Fruchtjoghurt mengenmäßig überholt.

Weitere Gründe für die Zunahme des Frischprodukte-Einkaufs in Menge und Wert sind eine höhere Anzahl von Haushalten sowie eben die allgemein gute Wirtschaftslage. Die Konsumlaune der Österreicher schlägt auf den Lebensmittelhandel durch. Pro Haushalt gehen die Österreicher zwei bis drei Mal die Woche einkaufen und geben im Durchschnitt 145 Euro pro Monat für Frischeprodukte (ohne Brot) aus, fünf Euro mehr als im Vorjahr.

Bio-Anteil bei neun Prozent

Der Anteil an Bio-Lebensmitteln im Einkaufswagerl vergrößert sich weiter. Mittlerweile sind in den abgefragten Warengruppen rund neun Prozent in Bio-Qualität. "Die Ausgaben für Bioprodukte sind seit 2012 um 50 Prozent gestiegen", so Schantl. Am häufigsten bio gekauft werden Eier, Milch, Gemüse, Obst und Joghurt.

Trotz der "Natur-Welle" liegen "praktische" teilverarbeitete Lebensmittel wie mariniertes, schnell kochfertiges Fleisch stark im Trend. (uru)

