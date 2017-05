Nationalbank sieht Österreichs Wirtschaft auf solidem Wachstumspfad

WIEN. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) beurteilt die Chancen für ein solides Wachstum der österreichischen Wirtschaft zur Jahresmitte 2017 als "sehr gut".

Weltwirtschaft läuft besser. (Reuters) Bild: Reuters

Für das laufende Quartal habe die Nationalbank ihre Konjunkturprognose leicht nach oben revidiert, teilte die Notenbank gestern in einer Aussendung mit.

Die Aussichten für die Weltwirtschaft hätten sich zuletzt spürbar aufgehellt, so die Nationalbank-Ökonomen. Die rohstoffexportierenden Länder profitierten vom Anstieg der Rohstoffpreise. Das Wachstum in den USA werde sich im Jahr 2017 beschleunigen. Der Euroraum befinde sich in einem stabilen Konjunkturaufschwung.

Vor diesem Hintergrund hätten auch die österreichischen Güterexporte ihre Stagnation überwinden können, heißt es bei der Nationalbank. Das hohe Niveau an Auslandsaufträgen signalisiere eine weiter anziehende Exportkonjunktur in den kommenden Monaten. Von dieser günstigen Exportentwicklung werde die österreichische Industrie profitieren, so die Nationalbank-Ökonomen.

Der Optimismus der Ökonomen spiegelt sich in einer gestern veröffentlichten Umfrage des KSV 1870. Waren es 2016 nur elf Prozent der Unternehmer, die die allgemeine Wirtschaftslage als gut oder sehr gut ansahen, so sind es jetzt 31 Prozent. In Tirol und Vorarlberg sind es laut KSV sogar 54 bzw. 46 Prozent. Drei- bis viermal so viele optimistische Urteile wie im Jahr davor gibt es aktuell aus Niederösterreich und Oberösterreich.

Auch Börsianer zuversichtlich

Auch an den Finanzmärkten blickt man sehr optimistisch in die Zukunft. Das Stimmungsbarometer stieg im Mai um 3,5 auf 27,4 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2007, wie das Beratungsunternehmen Sentix gestern zu seiner Umfrage unter gut 1000 Investoren und Analysten mitteilte.

"Die Anleger erwarten offensichtlich eine Abnahme der politischen Unsicherheiten in der Eurozone", sagte Sentix-Fachmann Manfred Hübner. Die Beurteilung von Lage und Erwartung habe sich jeweils verbessert. Nun habe die Eurozone aus Sicht der Anleger die Folgen der Finanzkrise überwunden, so Hübner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema