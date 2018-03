Münze Österreich mit kräftigem Gewinnplus

WIEN. Die Münze Österreich AG hat 2017 66 Millionen Euro an ihre 100-Prozent-Mutter Oesterreichische Nationalbank abgeliefert.

Für heuer sollen es gut 76 Millionen Euro werden, wie aus dem Jahresabschluss im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" hervorgeht.

Unter dem Strich hat die Münzepräge-Anstalt der Republik ihren Gewinn im Vorjahr kräftig gesteigert: Der Jahresüberschuss verdoppelte sich fast von 58 auf 110 Millionen Euro. Das Finanzergebnis vervierfachte sich im abgelaufenen Jahr nahezu von 13 auf rund 50 Millionen Euro. Dies sei auf den Verkauf der 30-Prozent-Beteiligung an der Goldraffinerie Argor Heraeus in der Schweiz zurückzuführen, so Generaldirektor Gerhard Starsich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema