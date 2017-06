Mühlviertel – Belgien 1:0

BRÜSSEL. Unlauterer Wettbewerb: Ein Mühlviertler Unternehmer setzt sich gegen einen staatlichen Konkurrenten aus Belgien durch und könnte nun den Staat auf Millionen klagen.

Josef Weikinger: Der Mühlviertler führt von Liechtenstein aus seinen Konzern, darunter eine Solarglasfirma in Deutschland.

Es geht um 70 Millionen Euro Schadenersatz. Und darum, sich in einem Wettbewerbsverfahren gegen den belgischen Staat durchzusetzen. Der Mühlviertler Josef Weikinger steht kurz davor. Einen ersten Erfolg hat er schon errungen. Die belgische Konkurrenzfirma wurde in Konkurs geschickt.

Vor einem Jahr haben die OÖNachrichten über diesen Fall berichtet. Weikinger, der aus Engerwitzdorf stammt und dessen Firma Interfloat in Liechtenstein sitzt, stellt mit einer Tochterfirma in der Oberlausitz Solarglas her, 260 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Nachdem er sich erfolgreich gegen Dumping-Preise der chinesischen Konkurrenz gewehrt hatte (die EU verhängte Importzölle), musste er sich gegen unlauteren Wettbewerb innerhalb der EU, ausgerechnet aus Belgien, wehren: die Firma Ducatt in Limburg. Diese erwirtschaftete 2013 fast fünf Mal so viel Verlust wie Umsatz. Interfloat wandte sich an die EU-Kommission. Diese wiederum leitete vor genau einem Jahr ein Verfahren gegen den belgischen Staat ein und vertrat die Auffassung, dass der Staat unrechtmäßig 40 Millionen in Ducatt gepumpt habe und Interfloat dadurch ein Millionenschaden entstanden sei.

Für den 23. Mai 2017 war vor dem Handelsgericht Hasselt in Belgien eine Verhandlung zwischen Interfloat und Ducatt wegen des Vorwurfs des unlauteren Wettbewerbs anberaumt. Aber dazu kam es nicht mehr. Nachdem in belgischen Medien geschrieben wurde, Interfloat plane einen Schadenersatzprozess über 70 Millionen Euro, wurden die Subventionen neuerlich diskutiert. Abgeordnete wollten wissen, wie es passieren konnte, dass Ducatt in sechs Jahren 110 Millionen Euro Verluste anhäufte, womöglich 40 Millionen Euro an Subventionen zurückzahlen und Interfloat bis zu 70 Millionen Euro an Schaden ersetzen müsse. Potenzieller Schaden für den belgischen Steuerzahler: fast eine Viertelmilliarde Euro.

Minister zog Notbremse

Der belgische Wirtschaftsminister Kris Peeters zog die Notbremse und schickte Ducatt in Konkurs. Der zuständige flämische Wirtschaftsminister Philippe Muyters geriet politisch unter Druck.

Weikinger geht nun davon aus, dass die Chancen bei mehr als 90 Prozent liegen, dass ihm die EU-Kommission Recht gibt und Interfloat einen Rechtstitel über 70 Millionen Euro einklagen könnte. In internen Papieren war von einem Schaden zwischen 58 und 107 Millionen Euro die Rede. "Der Fall ist natürlich heikel, weil er ja mit Belgien ein Gründungsmitglied der EU trifft, das sich für unerlaubte Subventionen rechtfertigen muss", sagt Weikinger.

Insider gehen davon aus, dass Belgien einen langwierigen Rechtsstreit vermeiden wolle und einen Vergleich mit Weikinger anstrebe.

1 Kommentar (4491) · 07.06.2017 05:49 Uhr von metschertom· 07.06.2017 05:49 Uhr Hut ab vor Herrn Weikinger! Mit der EU anzulegen, auch wenn man im Recht ist, ist immer ein Himmelfahrtskommando. Und würde es mehr von seiner Sorte geben dann wären die Möglichkeiten der Lobbyisten nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben wie es derzeit der Fall ist. Man kann ihm nur die Daumen halten und einen außergerichtlichen Vergleich wünschen da leider auch Gerichte nicht ganz unbeeinflusst Urteile fällen. Antwort schreiben

