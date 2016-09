Molkereien gegen Lieferverzicht, weil Milchmarkt anzieht

Mehr Milchfett bekommt man durch Fütterung von mehr Rohfaser und nicht durch Fütterung von mehr Kraftfutter. Auuserdem war der Standpunkt der Milchverarbeiter bis anfang September immer "es ist zu viel Milch am Markt wir können nicht mehr zahlen ". Jetzt wo versucht wird die Milch zu reduzieren, was wohl sowieso nur für auslaufende Betriebe durchführbar sein wird ist auf einmal zu wenig Milch am Markt??????