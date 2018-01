Möbelhaus XXXLutz expandiert in Deutschland

WELS. Die Unternehmensgruppe übernimmt die Müllerland Einrichtungshäuser in Görgeshausen (Rheinland-Pfalz) und Hennef (Nordrhein-Westfalen) mit zusammen mehr als 300 Mitarbeitern. Zudem stehen heuer Markteintritte in der Schweiz und Rumänien bevor.

Das Familienunternehmen kauft in Deutschland zu. Bild: xxxlutz

Die Müllerland Einrichtungshäuser verfügen über eine Verkaufsfläche von 65000 Quadratmeter und beschäftigen mehr als 300 Mitarbeiter. Mit der Übernahme vergrößere sich das Filialnetz der XXXLutz Möbelhäuser alleine in Deutschland auf 44 Standorte mit mehr als 11000 Mitarbeitern, teilte das Möbelhaus heute, Dienstag, in einer Presseaussendung mit. Den Kaufpreis verriet XXXLutz nicht. Die Kartellbehörde muss der Übernahme noch zustimmen.

„Müllerland mit seinen etablierten Einrichtungshäusern in Görgeshausen und Hennef ergänzt unser bestehendes Filialnetz in Deutschland sinnvoll“, wird Unternehmenssprecher Thomas Stalinger zititert. “Wir freuen uns, nach einem erfolgreichen Jahr 2017 auch gleich das neue Jahr mit einem Zuwachs beginnen zu dürfen und unsere Gruppe weiter

Insgesamt betreibt das Familienunternehmen bereits mehr als 255 Einrichtungshäuser in acht europäischen Ländern. Zwei neue kommen heuer dazu. Markteintritte in der Schweiz (XXXLUTZ in Rothrist) und Rumänien (Mömax in Temeswar) sind geplant.

Derzeit betreibt XXXLutz u.a. 86 Einrichtungshäuser, 62 Mömax-Filialen sowie 76 Möbelix- Diskontmärkte. 22.000 Mitarbeiter sind in der Gruppe beschäftigt, die jährlich 4,2 Milliarden Euro umsetzt.

