Mit sieben Milliarden Dollar kauft sich die Deutsche Bank in den USA frei

FRANKFURT/WASHINGTON. Grundsatzeinigung mit dem US-Justizministerium schafft Klarheit bei größter Altlast.

Die größte Altlast der wenig ruhmreichen jüngsten Vergangenheit der größten deutschen Bank könnte jetzt beseitigt werden. Bild: Reuters

Ihre Tricksereien auf dem amerikanischen Immobilienmarkt kosten die Deutsche Bank mehr als sieben Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro). Davon muss das Institut zunächst aber nur 3,1 Milliarden Dollar (2,98 Milliarden Euro) zahlen, wie es in der Nacht auf Freitag nach einer Grundsatzeinigung mit dem US-Justizministerium bekanntgab.

Der Rest der Summe wird in den kommenden Jahren in Form von Verbraucherentschädigung fällig. Das dürfte Deutschlands größte Bank aus eigener Kraft schaffen. Die Vergleichsverhandlungen liefen seit September. Der Vorstandsvorsitzende, John Cryan, hatte sich persönlich eingeschaltet, um das Schlimmste abzuwenden. Denn ursprünglich war eine Strafe von 14 Milliarden Dollar im Raum gestanden. Das hatte an den Finanzmärkten zeitweise Panik ausgelöst. Die Aktie stürzte ab. Denn die Reserven der Bank, die mitten in der Sanierung steckt, sind knapp.

Auch jetzt ist die Unsicherheit noch nicht endgültig beseitigt. Die Deutsche Bank will den Hypothekenstreit zwar unbedingt noch mit der scheidenden US-Regierung von Barack Obama beilegen, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Es gibt aber noch keine Garantie, dass diese grundsätzliche Einigung tatsächlich gilt. Das US-Justizministerium äußerte sich noch nicht zu dem Fall.

Der Hypothekenstreit dürfte die größte Altlast der Deutschen Bank sein. Die Aufsichtsbehörden sehen es als erwiesen an, dass das Institut vor der Finanzkrise auf dem amerikanischen Immobilienmarkt unsaubere Geschäfte gemacht hat: Es bündelte faule Hypotheken in komplexe Wertpapiere, die mit dem Einbruch auf dem US-Häusermarkt 2007 auf einen Schlag wertlos wurden und bei vielen Anlegern zu hohen Verlusten führten.

Wegen ähnlicher Geschäftspraktiken geriet auch die Schweizer Großbank Credit Suisse ins Visier der US-Behörden. Auch die einigte sich jetzt mit dem Justizministerium in Washington und zahlt mit 5,3 Milliarden Dollar (5,1 Milliarden Euro) fast so viel wie der deutsche Mitbewerber.

Die Deutsche Bank in den USA

Für die Deutsche Bank ist der US-Markt einer der wichtigsten überhaupt. Das Geschäft dort wurde über Jahrzehnte nach und nach aufgebaut und mit dem Anspruch verknüpft, im Reigen der internationalen Finanzkonzerne ganz vorne mitzuspielen.

1979 wurde eine Niederlassung in New York gegründet. Am Anfang waren dort lediglich 76 Mitarbeiter beschäftigt. Mit Übernahmen wie Bankers Trust 1999 wuchs die US-Tochter rasant.

Von den weltweit rund 100.000 Angestellten der Deutschen Bank arbeiteten Ende 2015 fast 11.000 in den USA. Seit Juli 2016 hat die Deutsche Bank ihr US-Geschäft in einer eigenen Einheit gebündelt. Die Dachgesellschaft heißt DB USA Corporation.

2015 betrugen die Nettoerträge 7,5 Milliarden Dollar (7,2 Milliarden Euro), der Nettoverlust summierte sich auf 2,9 Milliarden Dollar. 2014 betrug der Gewinn noch gut eine Milliarde Dollar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema