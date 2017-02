Mit Texhages verschwindet weiteres Traditionshaus

WIEN/LINZ. Die Traditionsmarke Texhages verschwindet. Das Unternehmen, das 2015 in ein Sanierungsverfahren schlitterte, hat eine Rate an die Gläubiger nicht zahlen können und geht in Konkurs.

Texhages in Linz Bild: OÖN-Archiv

Die verbliebenen Geschäfte in Linz in der Mozartstraße und in Wien werden geschlossen. Darüber haben gestern die Gläubigerschutzverbände Creditreform, der AKV und KSV berichtet.

Der traditionelle Bekleidungsanbieter hat 2015 ein Sanierungsverfahren am Handelsgericht Wien angemeldet. Damals hatte die Mehrheit der Gläubiger einer Fortführung mit einer Quote von 20 Prozent zugestimmt, damit sollten 20 Prozent der Schulden beglichen werden innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren.

Seit 1950 in Linz vertreten

Eine erste Barquote von sechs Prozent wurde im März 2016 bezahlt. Im Februar 2017 wäre die zweite Quote zu sieben Prozent fällig gewesen, schreibt Creditreform. Da jedoch das Weihnachtsgeschäft 2016 und der Schlussverkauf im Jänner nicht den Erwartungen entsprachen, kann das Familienunternehmen die Quote nicht zahlen.

Die Gläubigerschützer berichten von 180 Gläubigern und betroffenen 18 Arbeitnehmern. Den Aktiva von 324.000 Euro stehen Passiva von ca. 2,3 Millionen Euro gegenüber. 1948 wurde die Firma in Wien gegründet. In Linz ist der Familienbetrieb seit 1950 – damals mit einer Filiale in der Nähe des Bahnhofes. Im Zuge des Sanierungsverfahrens wurden Standorte geschlossen.

Die letzten beiden Filialen sind jene in Linz und in Wien in der Millennium City. Die Filialen konnten zwar die laufenden Kosten verdienen, jedoch keine Überschüsse zur Begleichung der vereinbarten Sanierungsplanquoten erwirken, heißt es. Eine Fortführung ist nicht mehr wirtschaftlich, schreibt das Unternehmen. Bis Ende März 2017 wird abverkauft, dann zugesperrt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema