Ministerin Köstinger: Bestbieterprinzip für Verpflegung

Wenn es bisher der billigste Bieter war, so konnte man anhand von Zahlen - die sind sehr objektiv, den Billigstbieter erkennen. Der Bestbieter - das ist eine Frage von schwer nachzuprüfenden Kriterien. Da kann jedem der Auftrag zugeschoben werden. Es muss jedoch ein großes Geschäft sein - die Ausspeisung von Schüler. In Gunskirchen errichtet Resch gerade eine "Großküche", um so einen Auftrag für Wels zu ergattern. Ohne Gewinnaussicht macht er das sicher nicht. Den Eltern sagt man dann, die Beiträge müssen so hoch sein, weil ja alles bestens ist - beste Rohstoffe, beste Köche, beste Vitamine und am besten auch beste Rezepte. Da will die Frau Köstinger den Bauern helfen, die Transparenz zu verkleinern. So wird ein Kohlrabi von einem österreichischen Bauernhof zu einer Kostbarkeit im Vergleich zu einem aus dem Nachbarland. Ich bin auch für die Unterstützung von österreichischen Betrieben, aber nicht auf Kosten der Eltern. Durch den Ersatz von billig durch bestens kann man alles drehen.