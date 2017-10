Milliardenverluste mit dem Sparbuch

Arbeitsbeginn 1972! "Wannst a Geld hast kaufst da was", war damals! So weit so gut, heute gibt es das nicht mehr, alles muß sofort und gleich zur Stelle sein! Schulden über Schulden überall! Die damaligen Bankmanager und Politiker die eigentlich erst mit Anfang 30ig was zum Bruttosozialprodukt beigetragen haben und schon lange mit fetten Abfertigungen in Pension bzw. in irgendwelchen Vorstandsetagen sitzen lachen sich eins! Meine Altergenossen, weil man ja damals auch noch eine Lehre gemacht hat, dürfen dafür im Schnitt um 15 Jahre länger arbeiten und deren Enkel erzählen uns jetzt wie wir unsere paar Kröten anlegen sollen, ja wie lange geht den die "Verarsche" noch weiter!?

Nur zur Info, wenn alle ihr Erspartes abheben, ist unser Staat pleite!