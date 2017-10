Metaller fordern vier Prozent mehr Lohn

WIEN. Die Gewerkschaften Pro-GE und GPA stellen für die Metallindustrie die höchste Lohnforderung seit vielen Jahren. Sie liegt mit vier Prozent weit über der Inflationsrate von 1,8 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Lehrlinge sollen spürbar mehr verdienen, die Zulagen für Schichtarbeit erhöht werden.

Metallergewerkschafter Rainer Wimmer

„Heuer muss es ordentlich rumpeln!“ Was Metallergewerkschafter Rainer Wimmer bereits vor kurzem in den OÖNachrichten angekündigt hat, hat er heute in Wien bei einer Pressekonferenz bekräftigt. Wimmer fordert für die Branche eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um vier Prozent. In Österreich arbeiten 186.000 Beschäftigte in der Metallindustrie.

Als Hauptgrund nannte Wimmer das starke Wirtschaftswachstum. Es soll heuer und nächstes Jahr laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut 2,8 Prozent betragen. Der Metallerchef verwies auch auf den Produktivitätszuwachs von mehr als fünf Prozent in der Branche. „Die Wirtschaftskrise ist überwunden. Es gibt eine sensationelle Auftragslage und boomende Exporte", sagte Wimmer. "Der Aufschwung ist da, Zeit wird‘s, dass auch wir etwas davon haben.“

Die Forderung liegt weit über der Inflationsrate von 1,8 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Die Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate sowie der Produktivitätszuwachs bilden traditionell die Berechnungsgrundlage für das Feilschen um den Kollektivvertrag.

Höhere Zulagen für Schichtarbeit? Die Gewerkschaft forderte zudem deutliche Verbesserungen im Rahmenrecht, etwa bei Schichtarbeit und bei Dienstreisen. Wesentlich stärker sollen die Zulagen für Schichtarbeit erhöht werden: für die zweite Schicht um 25 Prozent und für die dritte Schicht bzw. Nachtarbeit um 50 Prozent. Bei einer Dienstreise ins Ausland sollen Dienstnehmer mindestens die in Österreich zustehende Aufwandsentschädigung erhalten. Hintergrund der Forderung: Der Satz für die Abgeltung des Mehraufwands ist für Reisen nach Osteuropa und außerhalb Europas lange nicht angepasst worden. Dass die Gewerkschaften mit ihrer Vier-Prozent-Forderung der SPÖ im Finale des Wahlkampfs noch Rückenwind verleihen wollen, dementierte Wimmer. "Unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen einfach mehr Geld", sagte Wimmer und verwies auf die hohen Wohnkosten und die stark gestiegenen Ausgaben für die Produkte des täglichen Lebens. Im August lag die Teuerung beim Mikrowarenkorb laut Statistik Austria bei 4,1 Prozent. "Österreich ist nicht abgesandelt" Wie die Arbeitgeber hoffen auch die Arbeitnehmervertreter der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge und der Gewerkschaft der Privatangestellten GPA auf einen raschen Abschluss. Kommenden Montag gehen die Verhandlungen mit dem größten Metallfachverband, der Metalltechnischen Industrie, in die zweite Runde. "Wir können in zwei Stunden fertig sein", so Wimmer. Hans-Karl Schaller, Betriebsratsvorsitzender der voestalpine, erinnerte die Arbeitgeber schon einmal daran, dass sie vor Investoren die Lage der Branche und ihrer Betriebe in den höchsten Tönen lobten, was dann bei KV-Verhandlungen umschlage. "Vielleicht sollten wir die KV-Runden mit den Aktionärstreffen verbinden", meinte er schmunzelnd. Und GPA-Chefverhandler Karl Dütscher spielte auf den "Abgesandelt"-Sager von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl an und betonte: "Österreich ist nicht abgesandelt, sondern befindet sich auf der Überholspur."

