Metaller-KV: Streik möglich ab Dienstag

WIEN. Die Verhandlungen über einen Kollektivvertrag 2018 für die 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie sind in der fünften Runde ergebnislos abgebrochen worden, nun droht ein Arbeitskampf. Die Gewerkschaften hätten sogar schon 3,0 (statt 4) Prozent Lohnerhöhung akzeptiert. Geboten wurden 2,5 Prozent.

Blick in den Sitzungssaal mit den Arbeitnehmerverhandlern, Rainer Wimmer und Karl Dürtscher auf der linken Seite und den Arbeitgeber-Verhandlern Johannes Collini und Veit Schmid-Schmidsfelden auf der rechten Seite. Bild: apa

Von einer "Pflanzerei" sprach der Arbeitnehmer-Chefverhandler Rainer Wimmer bei einer Pressekonferenz am Vormittag. Das Angebot der Metalltechnischen Industrie von 2,5 Prozent Lohnerhöhung sei zu wenig angesichts der Tatsache, dass die Konjunktur "steil bergauf geht, die Gewinne explodieren und enorme Dividenden ausgeschüttetet werden". Man war mit der Forderung von vier Prozent in die Verhandlungen gestartet. Wimmer sagte heute: "Ein Dreier muss vorne stehen". Um halb sieben Uhr früh, so die Arbeitgeberseite, sei die Gewerkschaft schon bei 3,0 Prozent gestanden. Wimmer selbst sprach am Vormittag von 3,9 Prozent geforderter Lohnerhöhung (KV-Lohn) bzw. 3,7 Prozent (Ist-Lohn).

Wimmer holte sich einen einstimmigen Streikbeschluss seiner Gremien, ab Dienstag 14.11. seien also Kampfmaßnahmen möglich. Es würden ab morgen Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie stattfinden, die konkrete Kampfmaßnahmen beschließen würden. Zwar sei auch für ihn das letzte Mittel Streik, doch "wir werden die Riemen runterreißen", so Wimmer kämpferisch. ÖGB-Präsident Erich Foglar will sich zu diesem Zeitpunkt nicht in die KV-Verhandlungen einbringen (wie 2011, als die Sozialpartner-Spitzen eingriffen, weil gestreikt wurde).

Der Vertreter der Arbeitgeberseite im Verhandlungsteam, Veit Schmid-Schmidsfelden, sagte im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass er bei der doch geringen Differenz der Forderungen eigentlich nicht von einem Streik ausgehe. Zwar gebe es noch keinen weiteren Verhandlungstermin, doch "Streik passt nicht in dieses Umfeld bei einem halben Prozentpunkt Verhandlungsdifferenz." Er sehe im Abbruch auch ein Zeichen dafür, dass die Sozialpartnerschaft "zutiefst" reformbedürftig sei. "Für den Standort Österreich wäre es wichtig und notwendig gewesen, fertig zu verhandeln und zu einem Ergebnis zu kommen", so der Arbeitgebervertreter.

Video: Die fünfte Verhandlungsrunde in der Metallindustrie ist ergebnislos abgebrochen worden. Der Chefverhandler der Gewerkschaft, Rainer Wimmer, hat auf einer Pressekonferenz erklärt, warum man nicht zu einer Einigung kommen konnte:

Ein neuer Termin für die nächste Verhandlungsrunde wurde nicht vereinbart.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema