Metaller-Gewerkschaft erhöht Druck und droht mit Streiks ab Dienstag

WIEN. KV-Verhandlungen abgebrochen, obwohl Differenz nur noch halben Prozentpunkt betrug.

Nach 16-stündigem Verhandlungsmarathon mit Veit Schmid-Schmidsfelden weiß Rainer Wimmer (Foto) nicht mehr, „ob wir Weiberl oder Manderl sind“. Bild: APA

Auch die fünfte kollektivvertragliche Verhandlungsrunde zwischen den Betrieben der Metalltechnischen Industrie und deren 130.000 Beschäftigten brachte keinen Abschluss, dafür aber eine Streikfreigabe ab kommendem Dienstag, 14. November. Sollte es bis Montag keine Einigung geben, wird die Arbeit niedergelegt.

Eine durchverhandelte Nacht brachte gestern jedenfalls kein Ergebnis. Die Gewerkschaft, die mit der Forderung von vier Prozent Lohnerhöhung gestartet war, hatte sich zwar schon deutlich nach unten auf 3,0 Prozent bewegt. Die Arbeitgeber-Seite bot jedoch nur 2,5 Prozent Lohnerhöhung (1,88 Prozent Inflationsabgeltung, 0,62 Prozent Produktivitätsaufschlag) – "zu wenig angesichts der Tatsache, dass die Konjunktur steil bergauf geht, die Gewinne explodieren und enorme Dividenden ausgeschüttet werden", sagte der Chefverhandler der Gewerkschaft, Rainer Wimmer. Im Vorjahr schloss die Metalltechnische Industrie mit einer durchschnittlichen Lohn- und Gehaltserhöhung von 1,68 Prozent ab. Im Jahr 2010, in dem die Inflation bei 1,9 Prozent lag und die Konjunktur wie jetzt anzog, lag der KV-Abschluss bei 2,3 Prozent.

Streik als letztes Mittel

Ab heute würden Betriebsversammlungen stattfinden, die konkrete arbeitsrechtliche Kampfmaßnahmen beschließen würden, kündigte Wimmer an. Zwar sei Streik auch für ihn das letzte Mittel, doch "wir werden die Riemen runterreißen." ÖGB-Präsident Erich Foglar will sich zu diesem Zeitpunkt nicht in die KV-Verhandlungen einbringen (wie 2011, als schlussendlich die Sozialpartner-Spitzen eingriffen, weil gestreikt wurde).

Beide Seiten rechnen trotz des lautstarken Säbelrasselns noch mit weiteren Gesprächen. "Ein Streik passt nicht in dieses Umfeld bei einem halben Prozentpunkt Verhandlungsdifferenz", sagte der Vertreter der Arbeitgeberseite im Verhandlungsteam, Veit Schmid-Schmidsfelden, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er erwarte nicht, dass es tatsächlich zum Streik komme.

Beide Verhandlungsseiten werfen sich gegenseitig vor, die Sozialpartnerschaft kaputt zu machen. Schmid-Schmidsfelden: "Ich bin ein Verfechter der Sozialpartnerschaft. Doch sie sollte wieder lösungsorientiert sein wie früher."

Starke Worte fand Axel Greiner, Präsident der Industrie in OÖ: "Die Sozialpartnerschaft wurde heute Nacht in den Kübel getreten. Der Verhandlungsstil der Gewerkschaften erinnert an Strukturen aus dem vorigen Jahrhundert. Was passiert ist, ist sehr kontraproduktiv für Österreich." Auch IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch diagnostizierte eine "nicht mehr funktionierende Sozialpartnerschaft". Das würden auch die jüngsten Beispiele zeigen, wie etwa der Stillstand bei der Arbeitszeitflexibilisierung oder die Angleichung von Arbeitern und Angestellten. "Der Kampfmodus der Gewerkschaft hat mit der Realität nichts zu tun. Ich hoffe, dass es zurück an den Verhandlungstisch geht." Er geht davon aus, dass es noch heuer eine Einigung geben wird. (uru/rom)

