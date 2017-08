Merkur & Billa-Chef: "Wir kommen auch ohne Google aus"

Der neue Chef von Rewe in Österreich sieht die Gruppe gerüstet für den Onlinehandel

WIEN. Amazon kauft Whole Food und steigt in den stationären Handel ein. Google verbündet sich mit Wal-Mart und wird damit zum Lebensmittelhändler. Für Marcel Haraszti ist das dennoch kein Grund zur Besorgnis.

Der neue Chef von Rewe Österreich und damit von 42.000 Mitarbeitern bei Merkur, Billa, Bipa und Adeg gibt sich selbstbewusst: „Wir holen uns für den Onlinehandel die besten Leute. Aber wir machen das in Deutschland und Österreich selbst. Wir kommen auch ohne Google aus.“

Der 41jährige Manager, der einst in Wien als Trainee bei Billa begonnen hat, kehrt nach 15 Jahren im Ausland nach Österreich zurück. Er wird bis zum Auslaufen des Vertrags von Frank Hensel auch im April 2018 auch dessen Agenden übernehmen. Haraszti sieht auf den Lebensmittelhandel zahlreiche Herausforderungen zukommen, „die einander zum Teil widersprechen, etwa den Bedarf nach mehr Globalisierung und mehr Regionalität“.

Die Organisation sei gut, aber müsse noch einfacher und schneller werden. Arbeitstitel des Programms ist „Rapid“, sagt der Fan von Austria Wien. Ein Schritt dorthin ist die Zusammenlegung des Einkaufs der unterschiedlichen Marken in die Abteilung „Ware“. „Nach außen hin sollen die Marken aber geschärft werden.“

Keine Prognosen will Haraszti abgeben, was den Umsatzanteil des Onlinehandels in den nächsten fünf oder zehn Jahren betrifft: „Daran beteilige ich mich nicht. Der stationäre Handel wird nicht verschwinden. Im Gegenteil. Dort ist man näher beim Kunden. Aber es wird verschiedene Hybridformen geben, die beides verbinden.“ Ob sich das auch rechne? „Wenn man das ausschließlich vor 40 Jahren gefragt hätte, gäbe es heute keine Feinkostabteilungen. Letztlich haben sie aber mehr Geschäft gebracht. Ähnliches erwarte ich mir auch vom Onlinehandel.“ Ob dieser auch führen wird, dass die Rewe-Gruppe künftig auch mehr Produkte im Nicht-Lebensmittel-Bereich anbieten wird, könne er nicht ausschließen. „Derzeit konzentrieren wir uns aber auch Lebensmittel und Drogeriewaren.“

Im Drogeriebereich, der zuletzt mit Problemen kämpfte und der nun ein neues Management hat, werde man wohl auch über mehr Eigenmarken nachdenken. Aber nicht nur im Onlinehandel, sondern auch stationär will Haraszti neue Wege gehen. In Westösterreich, aber auch Wien sieht er noch weiße Flecken. „Billa und Merkur sollen Teil der Gemeinschaft sein, weil wir die Nahversorger sind, in den unterschiedlichsten Formen.“ Haraszti erwartet, dass das Wachstum im Onlinehandel keine Jobs kosten wird. „Im Gegenteil, wir suchen ständig gute Leute., vor allem junge, denn nirgends kann man so früh Verantwortung übernehmen wie bei Rewe. Der Handel ist spannend Daher sei es auch richtig, dass der neue Kollektivvertrag, der in nächster Zeit eingeführt wird, höhere Einstiegsgehälter und dann flachere Steigerungen enthalte. Das koste zwar anfangs mehr, sei aber unterm Strich besser. „Wir wollen das unternehmerische Denken forcieren, auch bei den Filialen, wo die Leiter auch schon einmal Verantwortung für ein Volumen von 12 bis 15 Millionen Euro haben.“

