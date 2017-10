Meldungen aus den Regionen

Immobilienmann Ernst Karl Plech (rts) Bild: Reuters

WIEN. Der Verfassungsgerichtshof hat einen Antrag des in der Buwog-Affäre mitangeklagten Ernst Karl Plech zurückgewiesen. Der Immobilienmakler wollte die Zuständigkeit der Richterin kippen. Der Termin für den Start der Hauptverhandlung, in der auch Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Peter Hochegger angeklagt sind, ist noch nicht angesetzt.

LJUBLJANA. Der Staat Slowenien und Magna unterschreiben am Dienstag die Verträge für einen lange diskutierten Werksbau. Es gibt einen staatlichen Investitionszuschuss von 16,8 Millionen Euro. Magna baut um 146 Millionen Euro nahe Maribor zunächst eine Lackieranlage, in der 400 Mitarbeiter beschäftigt werden. Der Standort soll zu einem Komplettwerk ausgebaut werden, der das Magna-Steyr-Werk in der steirischen Landeshauptstadt Graz ergänzt.

LUDWIGSHAFEN. Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer will große Teile seines Geschäfts mit Saatgut und Unkrautvernichtungsmitteln an den Konkurrenten BASF abgeben. Der Kaufpreis liegt bei 5,9 Milliarden Euro. Das Geschäft gilt nur, wenn Bayer die Übernahme von Monsanto gelingt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema