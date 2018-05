Meischbergers-Aktienkauf als "solidarischer Akt"

WIEN. Am Vormittag des 34. Tags im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wurde die Befragung des angeklagten Ex-Lobbyisten Walter Meischberger durch die Richterin fortgesetzt. Im Fokus war ein Kreditvertrag mit der Mandarin Group des ebenso angeklagten Vermögensberaters Norbert Wicki, um Meinl-International-Power-Aktien im Wert von 500.000 Euro zu kaufen.

Von blindem Vertrauen, wenn es um Millionen ging, und detailreichen Nutzungsverträgen, wenn es bloß um die Nutzung eines Bootes ging, erfuhren die Zuhörer gestern vom Zweitangeklagten im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere am 33. Tag des Buwog-Prozesses, Walter Meischberger.

Auch die Immobilien-Deals zwischen dem mitangeklagten Immobilien-Makler Ernst Karl Plech und Meischberger wurden beleuchtet. Mit der Millionen-Provision aus dem Verkauf der Bundeswohnungen hatte er mit Plech in verschiedene Immobilien investiert, sagte er. Dass die Verträge erst drei Jahre später mit falschem Datum erstellt wurden, stellte er als normal dar. Den erwarteten Gewinn aus einem Verkauf hätte man "wahrscheinlich auch versteuert", so Meischberger. Die Ermittlungen in der Buwog-Affäre und seine Steuer-Selbstanzeige sind dem zuvorgekommen.

Erstaunlich ist, dass Meischberger Plech auf der einen Seite laut seiner Darstellung blind rund 2,5 Millionen Euro anvertraute, ohne selbst auf dem Konto (mit dem Namen "Karin", nach der Ehefrau Plechs) zeichnungsberechtigt zu sein. "Ich habe nie Kontounterlagen vom Konto Karin gehabt, ich habe das nie verfolgt. Ich sehe das jetzt mit Ihnen das erste Mal", sagte Meischberger zur Richterin Marion Hohenecker.

Sinn dieser Konstruktion soll gewesen sein, dass Meischberger die Herkunft des Geldes aus dem Buwog-Verkauf und seinen wahren Vermögensstand verschleiere. Er sei auch bei keinen Immobilien-Deals mit Plech im Grundbuch eingetragen gewesen. Das freundschaftliche Vertrauensverhältnis reichte aber offenbar für alltäglichere Dinge nicht aus. So hatten er und Plech Punkt für Punkt die Nutzungsbedingungen für ihr Boot mit dem Namen "Tanit" (wie die Glücks- und Fruchtbarkeitsgöttin) auf Ibiza festgehalten.

Man erfuhr gestern auch, dass die vielen Barauszahlungen von den Liechtensteiner Konten im Hotelzimmer am Wiener Stephansplatz nicht "im Koffer", sondern in "Kuverts mit Bankaufdruck" erfolgten. Und dass Meischberger mit den Buwog-Provisionen ein Haus baute, Kunst und Aktien kaufte. Etliche Beteiligungen erwarb er – wirtschaftlich oft wenig glücklich – von Firmen aus dem Umfeld seines Freundes Grasser, wie Meinl oder Magna. "Da war ich sehr nahe dran, weil ich ihn sehr gut gekannt habe und auch noch kenne", so Meischberger, der gestern auch die Mittagspause mit ihm verbrachte. Doch "Insider-Informationen nach Aktienrecht" habe er von ihm natürlich nie bekommen.

