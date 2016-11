Mehr US-Schnäppchenjäger gaben an "Black Friday" weniger aus

Bin gespannt was heute am Cyber Monday noch so daherkommt! Der Preisvergleich ist auf jeden Fall wichtig, nicht alles sind super Angebote! Aber wenn der Preis deutlich unter z.b. www.geizhals.at Niveau dann kann man schon zuschlagen. Waren schon gute Angebote dabei bis jetzt , ich habe auch schon zugeschlagen, Weihnachten ist ja nicht mehr weit. Auch Dank der diversen Schnäppchenportale wie z.B. http://www.deals4you.at bin ich auf gute Angebote aufmerksam geworden. Trotzdem: Preisvergleich ist das Um und Auf!