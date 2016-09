Mehr Hausverstand und weniger Ideologie

Kern gegen Schelling: Der Versuch der Kernschichten-Befriedigung bringt niemandem etwas – Eine Analyse.

Christian Kern Bild: APA/dpa/Wolfgang Kumm

Spätestens seit der Finanzkrise 2008 weiß man, dass wirtschaftspolitische Konzepte und Theorien mit großer Vorsicht zu genießen sind. Weil der Mensch an sich kein Homo oeconomicus, kein rein rational denkender Entscheider ist, sind die Verhaltensökonomen im Aufwind.

Und jene, die heute noch der Auffassung sind, dass sich Wirtschaftspolitik säuberlich in rechte und linke Politik trennen lässt, haben manches nicht verstanden. Wer heute die Wirtschaft retten will, muss improvisieren, weniger politisieren und pragmatisch entscheiden. Am besten mit einem hohen Maß an Hausverstand und einem Nahverhältnis zu Grundrechnungsarten.

Das scheint sich noch nicht zur Bundesregierung durchgesprochen zu haben, wo derzeit eher die Befriedigung der schrumpfenden Kernschichten im Vordergrund steht. Aber mit Stehsätzen aus der Vergangenheit kommen wir nicht weiter.

Wenn Bundeskanzler Christian Kern in der FAZ die Sparpolitik der EU geißelt, dann zeigt ein Blick auf die Budgets der EU-Staaten, dass in den vergangenen Jahren Schulden auf- statt abgebaut wurden. Wenn eine Wirtschaftsregion pro Jahr gut 300 Milliarden Euro mehr ausgibt als sie einnimmt, ist das also kaputtsparen? Nicht nur Österreich machte über Jahre das Gegenteil und hat Glück, dass die niedrigen Zinsen den Budgetrahmen nicht komplett sprengen.

Den Konter mit der linkslinken Ideologie hätte sich auch Finanzminister Hans Jörg Schelling sparen können. Denn Schulden zu machen, ist per se keine Schande. Auch Unternehmen investieren, um wachsen und Gewinn machen zu können. Sie sparen das Geld nicht vollständig an, ehe sie es ausgeben. Die Frage ist nämlich, wofür man das Geld ausgibt. Österreich bräuchte mehr öffentliches Geld für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und für die beste Bildung, die man erreichen kann. Das sind Investitionen in die Zukunft.

Gleichzeitig müssten Österreich und die anderen EU-Staaten auch (weiter) sparen. Etwa bei einem Pensionssystem, dessen Unfinanzierbarkeit zwar immer wieder geleugnet wird, dessen Kosten aber immer mehr aus dem Ruder laufen und über Schulden samt Zinsen finanziert werden müssen.

Paradebeispiel für Ineffizienz

Dazu kommt: Der Staat ist zu ineffizient. Nicht weil die Beamten bremsen, sondern weil sie sich in einem Geflecht bewegen (müssen), das Produktivität hemmt und Kreativität und Aufbruchstimmung im Keim erstickt.

Dies zu ändern, wäre Aufgabe der derzeitigen Koalition auf Bundesebene und der Führungen in den Bundesländern. Als gelernter Österreicher befürchtet man, dass weder bei den anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen noch in irgendwelchen Reformgruppen etwas Ordentliches herauskommt.

Sparen und Investieren. Das klingt wie Gas geben mit angezogener Handbremse. Rallyefahrer beweisen, dass man mit einem perfekten Zusammenspiel sehr schnell sein kann. Die Zauberworte heißen Geschick und Effizienz und nicht links oder rechts. Das wissen auch Kern und Schelling.

