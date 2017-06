Mehr Geschäft für die Steuerberater? Anwälte laufen Sturm gegen Novelle

WIEN. Ein Konflikt ist zwischen den Anwälten und Wirtschaftstreuhändern ausgebrochen. Es geht um das neue Berufsrecht der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Der Verwaltungsgerichtshof: Steuerberater wollen ihre Klienten hier vertreten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die umstrittene Novelle soll morgen, Donnerstag, im Wirtschaftsausschuss und noch vor dem Sommer im Nationalrat beschlossen werden. Die Befugnisse der Steuerberater bei der Errichtung von Verträgen und bei der Rechtsvertretung von Klienten würden erweitert.

Den Steuerberatern fehle dafür aber die nötige Ausbildung, und sie seien nicht der Verschwiegenheit verpflichtet, sagt Rupert Wolff, Anwalt in Salzburg und Präsident der Rechtsanwaltskammer: "Das ist ein Angriff auf den Rechtsstaat, die Qualität der Rechtsberatung, die Mandanten und die Rechtsanwälte." Das alles sei gefährlich und könne zu großem Schaden führen.

Anders sieht das Franz X. Priester, Steuerberater in Steyr und Vizepräsident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder: "Ich appelliere an die Anwälte, die gute Zusammenarbeit mit uns nicht durch Übertreibungen zu gefährden." Es gehe nicht um dramatische Eingriffe in die Rechtsordnung oder in Tätigkeiten der Anwälte und Notare, sondern um Klarstellung, Vereinfachung und geringfügige Erweiterungen. Die Novelle bringe Rechtsschutz für 400.000 Klein- und Kleinstbetriebe, die kaum zu Anwälten gehen, sowie die Legalisierung von Tätigkeiten, die die Wirtschaft von Steuerberatern verlange.

"Wir wollen nur formular-mäßige und standardisierte Verträge errichten, vor allem Dienstverträge", sagt Priester. Außerdem gehe es um Mietverträge, die auch Immobilientreuhänder machen dürfen, und Ein-Mann-GmbH-Verträge, die künftig auch Banken erstellen dürfen. Immerhin erledige man schon die Personalverrechnung für mehr als eine Million Dienstnehmer.

Kampfmaßnahmen angedroht

Was Gerichtsverfahren betrifft, können Steuerberater ihre Klienten teils schon bisher bei Verwaltungsgerichten vertreten – und, wenn es um Abgaben-Themen geht, sogar beim Verwaltungsgerichtshof. "Mit der aktuellen Novelle wollen wir klarstellen, dass auch in Sozialversicherungs-Angelegenheiten eine Vertretung bis zum Verwaltungsgerichtshof möglich ist und dass die Verwaltungsstrafverfahren dazugehören", sagt Priester. Letztere würden meist durch Prüfungen oder Einsätze der Finanzpolizei ausgelöst. "Hier sind wir als Steuerberater hautnah dabei und können solche Verfahren unbürokratisch abwickeln." Wolff: Hier gehe es um sehr heikle Themen.

Wolff warnt, dass die Steuerberater aufgrund einer dehnbaren Auslegung letztlich mehr machen können und wollen, als sie derzeit behaupten. Außerdem würden von diesem "Dammbruch" vor allem wenige multinationale Beratungskonzerne profitieren, "die seit Jahren massives Lobbying betreiben, um den österreichischen Markt unter Kontrolle zu bringen." Dem widerspricht Priester.

Die Anwaltskammer droht mit Kampfmaßnahmen. Die kostenlose erste anwaltliche Auskunft könnte gestrichen werden. In den Koalitionsparteien soll es kurz vor der Beschlussfassung auch noch manche Diskussionen geben.

