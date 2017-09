Massiver Rückgang bei Geschäftsreisen in der EU

BRÜSSEL/LUXEMBURG. Privatreisen blieben im selben Zeitraum dagegen relativ konstant.

Österreich verzeichnete 2015 21,7 Millionen Reisen – der Löwenanteil davon im privaten Bereich. Bild: Weihbold

Geschäftsreisen in der EU sind von 2007 bis 2015 um 43,7 Prozent zurückgegangen. Eurostat teilte am Dienstag mit, dass die Zahl der Geschäftsreisen von 206 Millionen im Jahr 2007 auf 116 Millionen im Jahr 2015 gesunken ist. Ursache war neben der Wirtschafts- und Finanzkrise mit geringeren Reisebudgets von Firmen auch die technische Entwicklung bei der Kommunikation.

Insgesamt gab es 2015 in der EU knapp 1,16 Milliarden Reisen. Der Löwenanteil entfiel dabei auf Privatreisen mit 1,04 Milliarden. Die Geschäftsreisen machten 115,8 Milliarden aus. Deutschland wies in allen Bereichen die höchste Anzahl an Reisen auf. Insgesamt waren es 247,9 Millionen - davon 210,1 Millionen privater Natur und 37,8 Millionen aus beruflichen Gründen. Österreich verzeichnete eine Gesamtzahl an Reisen von 21,7 Millionen - 17,9 Millionen Privatreisen und 3,8 Millionen Geschäftsreisen.

