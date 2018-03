Mangelhaftes Deutsch als Hindernis für neuen Job

WIEN/LINZ. Mangelhafte Deutschkenntnisse der Arbeitslosen zählen mittlerweile zu den Hauptursachen für das nur langsame Sinken der Arbeitslosigkeit in Österreich.

In Wien sind bereits sieben von zehn Jobsuchenden Ausländer oder haben Migrationshintergrund, in Oberösterreich sind es 37 Prozent, in Linz 50 Prozent.

Die mangelhaften Deutschkenntnisse würden die Vermittlung von Arbeitslosen massiv einschränken und zumeist fachliche Qualifikationen und kulturelle bzw. religiöse Vermittlungseinschränkungen überlagern. Das geht aus einer internen Untersuchung des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich hervor, die der Presse und den führenden Bundesländerzeitungen vorliegt.

Eine Diskriminierung von Ausländern oder Personen mit Migrationshintergrund wird darin nicht festgestellt. Vielmehr würden AMS-Mitarbeiter diese Personengruppen eher nachsichtiger behandeln, um sich nicht dem Vorwurf der Diskriminierung auszusetzen. Mit einzelnen Nationalitäten gebe es gröbere Probleme, heißt es in der Studie. Genannt werden etwa Tschetschenen.

