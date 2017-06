Magna baut in Graz elektrischen Jaguar I-Pace

GRAZ. Der austro-kanadische Auftragsfertiger startet mit der Serienproduktion im ersten Quartal 2018

Der Jaguar I-Pace Bild: Jaguar

Der austrokanadische Auftragsfertiger Magna wird im Werk in Graz-Thondorf Teile der Produktion des Plug-In-Hybrid BMW 530e und des vollelektrischen Jaguar I-Pace fertigen. In diversen Medien war es schon länger kolportiert worden, am Dienstag machte Magna die Sache in einer Aussendung offiziell. Die BMW-Fertigung startet schon im Juli, jene des E-Jaguar im ersten Quartal 2018, hieß es auf APA-Anfrage.

Magna hat das zusätzliche Auftragsvolumen zur „Split-Produktion“ von BMW von Benziner- und Dieselversionen lukriert. Die 530e-Variante wird in der Hauptserie im BMW-Werk im niederbayerischen Dingolfing gebaut. Der Auftrag von Jaguar unterstreiche die „Fertigungskompetenz von Magna für elektrifizierte Fahrzeuge", hieß es in der Aussendung.

Über die Stückzahl der Serienfertigungen wurden von Magna traditionell keine Angaben gemacht. In Medienberichten war von mehreren zehntausend Fahrzeugen die Rede.

In Graz läuft derzeit eine große Jobschaffungs- und Ausbildungsaktion von Magna und öffentlichen Stellen wie dem AMS über eine "Implacement-Stiftung". Rund 3000 Mitarbeiter sollen aufgenommen und geschult werden. Dieser Tage wurde der tausendste Bewerber rekrutiert. Die Sache laufe sehr gut, so ein Magna-Sprecher.

