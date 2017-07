MFL will Mitarbeiterzahl auf 100 verdoppeln

LAAKIRCHEN. Anlagenbauer in Laakirchen plant nach Jahren der Stagnation wieder mit kräftigem Wachstum.

Die Maschinenfabrik Liezen (MFL) hat 2016 mit 750 Mitarbeitern 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Die steirische Firma gehört mehrheitlich einigen Mitgliedern der Familie Haider, die in Großraming das Bauunternehmen Gebrüder Haider führt.

In der Ortschaft Oberweis in Laakirchen hat MFL einen Standort mit derzeit 50 Beschäftigten. Das Werk ist auf Fräsanlagen spezialisiert. "Bis 2020 wollen wir die Zahl der Mitarbeiter auf 100 verdoppeln", sagt MFL-Geschäftsführer Herbert Decker. Aktuell seien zahlreiche Positionen in unterschiedlichen Bereichen ausgeschrieben. Nach Jahren der Stagnation plant das Unternehmen angesichts der anziehenden Konjunktur und der international steigenden Investitionen in den öffentlichen Verkehr wieder mit kräftigem Wachstum.

Großauftrag von der voestalpine

In Oberweis wird unter anderem Schienenfrästechnologie entwickelt. "Besonders in Europa und Asien zieht der Markt für Fräsmaschinen wieder an", sagt Hermann Watzinger, technischer Geschäftsführer am Standort.

Eine "weltweit einzigartige Fräsanlage" hat MFL soeben von Oberweis aus an die voestalpine geliefert, berichtet Decker. Das mehr als 500 Tonnen schwere Gerät verarbeitet Stahl millimetergenau. Der Stahl wird dann in Maschinenbau und Autoindustrie verwendet. (az)

