Lufthansa-Piloten weiten Streik auf Donnerstag aus

FRANKFURT/WIEN. Der Streik der Lufthansa-Piloten wird die AUA-Mutter nicht nur am heutigen Mittwoch sondern auch am Donnerstag in großen Teilen lahmlegen. Der Streik trifft auch Flüge nach Wien.

Nachdem der Streik am späten Dienstagabend vom Gericht für zulässig erklärt wurde, kündigte die Piloten-Gewerkschaft an, den Streik auch auf den Donnerstag auszuweiten. Auch die Flüge der Airline nach Wien werden von dem Streik massiv betroffen sein.

Nachdem schon am Mittwoch fast 900 Flüge von der Lufthansa gestrichen wurden, sind auch am Donnerstag wieder alle Lang- und Kurzstreckenverbindungen betroffen, die aus Deutschland abfliegen sollten, teilte die Piloten-Gewerkschaft mit. Der Streik soll am Donnerstag in der Zeit von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr stattfinden.

100.000 Passagiere betroffen

Die Lufthansa-Piloten sind in der Nacht zum Mittwoch in einen zweitägigen Streik getreten. "Der Ausstand hat wie angekündigt begonnen", sagte eine Sprecherin der AUA-Mutter Lufthansa am frühen Morgen. Allein am Mittwoch fallen wegen des mittlerweile 14. Streiks der Piloten 876 Flüge aus. Rund 100.000 Passagiere sind laut der Lufthansa betroffen. Der Streik trifft auch Flüge nach Wien massiv.

22 Flüge in Wien fallen aus

Am Flughafen Wien fallen am Mittwoch elf Rotationen, also elf Ankünfte und elf Abflüge, in Summe 22 Flüge, aus. Betroffen sind sieben Verbindungen nach Frankfurt und vier nach München. Die AUA reagiert auf den Streik bei ihrer Mutter mit dem Einsatz größerer Flugzeuge auf den Strecken von Wien nach Frankfurt und München. AUA und Flughafen Wien empfehlen Fluggästen, sich auf der Homepage der Lufthansa bzw. der Online-Anzeige von Ankünften und Abflügen in Schwechat am Laufenden zu halten.

Die Piloten-Vereinigung Cockpit hatte den Streik am Montag angekündigt. Der Konzern scheiterte am späten Dienstagabend mit dem Versuch, den Streik von einem Gericht verbieten zu lassen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (2727) · 23.11.2016 07:40 Uhr von lancer· 23.11.2016 07:40 Uhr die werden so lange streiken, bis es die Lufthansa nicht mehr gibt. Dann können sie ja bei Emirates anheuern. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema