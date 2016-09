Lügen rund um Haushaltsgeräte: "Nur die Reichen waschen billig!"

WIEN. Autor Sepp Eisenriegler prangert Verschwendung an und gibt Tipps gegen Elektroschrott.

Am Beispiel Waschmaschine: Eisenriegler analysiert die Konsumwelt. Bild: (Priv./Archiv)

Sollbruchstellen und Werbelügen: Wie damit die Erzeuger und Händler von Elektrogeräten ihre Kunden plagen, das beschreibt der Wiener Sepp Eisenriegler (63) im Buch "Konsumtrottel". Es ist ein Ratgeber und will gegen Rohstoffverschwendung und für eine intakte Umwelt mobil machen.

Eisenriegler hat vor 20 Jahren in Wien das Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z. gegründet, um Langzeitarbeitslose und Haftentlassene zu Elektrotechnikern auszubilden. Allmählich stellte er fest, dass die Industrie in Geräte immer öfter Sollbruchstellen einbaute (geplante Obsoleszenz). Der gelernte Mittelschullehrer (Geografie und Englisch), der seinen Beruf nie angetreten hat, begann gegen den Schwindel anzukämpfen. Josef Lehner sprach mit ihm:

OÖNachrichten: Viele große Unternehmen rühmen sich heute für ihre Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung?

Eisenriegler: Hersteller und Handel kommunizieren nur, was ihren primären Zwecken dient: Umsatz und Profit steigern. Es geht um Menge, nicht um Qualität. Der Kapitalismus ist in Zeiten des Mangels segensreich. Haushalte kaufen, so lange die Märkte nicht gesättigt sind, was sie dringend brauchen. Heute haben 95 Prozent der Haushalte eine Waschmaschine. Die Industrie muss sich also etwas einfallen lassen, wenn sie wachsen will. Die Lebensdauer der Geräte wird seit rund zehn Jahren immer kürzer. Seit fünf Jahren ist diese geplante Obsoleszenz Standard. Eine Waschmaschine ist pro 100 Euro Anschaffungskosten ein Jahr funktionstüchtig. Kleingeräte werden nach zwei Jahren kaputt – sobald die Garantie endet. Die Ingenieure müssen den Verfall auf den Punkt einbauen. Das ist eigentlich gegen ihre Ehre.

Elektrische Geräte sind doch heute billig?

Den Eindruck haben alle. Wer 20 Jahre lang mit seiner Maschine sauber waschen will, hat zwei Möglichkeiten: sich eine Miele um 1000 bis 1200 Euro kaufen oder sieben 300-Euro-Maschinen. Die werden nach drei Jahren hin. Die sind Dreck. Die Miele kommt unterm Strich halb so teuer. Nur die Reichen waschen billig. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zahlt doppelt so viel.

Reparaturen sind teuer.

Daran sind nicht die Reparaturbetriebe schuld, sondern das Steuersystem. Ich kämpfe seit 40 Jahren für eine ökologische Steuerreform: Arbeit entsteuern, Rohstoffe besteuern. Bei uns kostet eine Reparatur im Schnitt 150 Euro. Das erscheint bei einer neuen Maschine um 300 Euro viel. Diese ist aber unreparierbar. Es gibt heute in allen Bundesländern Reparaturdienste, die auf Qualität und Seriosität setzen. Alle anderen sind der verlängerte Arm ihrer Verkaufsabteilungen. Es gibt im Internet einen Reparaturführer auf repanet.at.

Die Konsumenten kriegen schon von den hohen Anfahrtskosten einen Schock.

Das verstehe ich. Wer seriös anbietet, muss sie berücksichtigen. Ein Techniker verdient netto 1500 bis 1800 Euro. Er kostet brutto das Doppelte. Dazu das Auto, die Verwaltung. Wir koordinieren die Termine, dass der Techniker nicht quer durch die Stadt fährt. Mit einem Reparaturdienst lässt sich keine goldene Nase verdienen. Die Kosten müssen niedrig sein, sonst lässt niemand etwas reparieren.

"Konsumtrottel"

Unter diesem Titel beschäftigt sich das Buch von Sepp Eisenriegler damit, „wie uns die Elektro-Multis abzocken und wie wir uns wehren“ (edition a, 21,90 Euro). Er zeigt am Beispiel Waschmaschine auf, wie Ressourcen vergeudet werden. Als Praktiker deckt er Lügen auf: Preis-, Werbe-, Reparatur-, Service-, Innovations-, Garantielügen.

Die Energieeffizienzlüge sei, dass Waschmaschinen der Energieklasse A+++ nur im Öko-Gang (28 bis 34 Grad) sparsam sind und sonst so viel Strom wie herkömmliche Geräte verbrauchen.

„Bewahrt euch eure guten, alten Geräte, indem ihr sie pflegt“, sagt der Autor. Bei Neukäufen prüfen und Zeit für Entscheidung nehmen.

Die Lebensdauer von Waschmaschinen steigern: Entkalken, Flusensieb reinigen, alle drei Monate einen Kochwaschgang gegen Ablagerungen in Schläuchen (übler Geruch) machen.

