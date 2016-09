Lostage für CETA: Politiker ringen um Zustimmung

LINZ/BERLIN. Diese Woche geht es ums Ganze beim geplanten Handelsabkommen der EU mit Kanada, CETA. Das Handelsabkommen soll "präzisiert" werden, um Angst zu nehmen.

In Linz haben am Samstag laut Polizei rund 6000 Leute gegen den Freihandel demonstriert. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Vor dem Treffen der EU-Handelsminister am Freitag stimmt heute, Montag, der Parteikonvent der deutschen Regierungspartei SPD über den schon ausverhandelten, aber umstrittenen Vertrag ab. Parteichef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist ein CETA-Befürworter, seine politische Zukunft hängt von dem Votum ab.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland haben gestern für das Abkommen geworben: "Die richtige Wahl ist Partnerschaft und Wohlstand, nicht Teilung und Isolation." Freeland kommt am Mittwoch nach Wien. Deutsche CETA-Gegner haben die SPD aufgefordert, das Abkommen abzulehnen: Es würde "den ohnehin zu dominanten Einfluss der Konzerne" stärken und "die demokratischen Rechte der Bürger" schwächen.

Auf allen Ebenen ringen die CETA-Befürworter um Zustimmung. Gabriel und Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellten in Aussicht, CETA um eine "verbindliche gemeinsame Erklärung" zu ergänzen. Damit soll Bürgern in Österreich, Deutschland und Frankreich die Angst genommen werden. VP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ist auch dafür. Dies sei eine "gute Möglichkeit, um etwaige Unklarheiten im Vertragstext nochmals zu präzisieren und den öffentlich geäußerten Bedenken bezüglich Standards und Daseinsvorsorge sachlich zu begegnen." SP-Kanzleramtsminister Thomas Drozda sagte in der TV-Pressestunde, dass im Falle so einer Klarstellung eine Zustimmung möglich sei. In der Nacht von gestern auf heute lief die von Bundeskanzler Christian Kern initiierte SP-Mitgliederbefragung zu CETA ab.

Am Samstag hatte es in Deutschland und Österreich Proteste gehen den Freihandel, CETA und das geplante Abkommen zwischen Europa und den USA, TTIP, gegeben. Die Veranstalter – von Gewerkschaften bis zu Umweltverbänden – sprachen von 320.000 Teilnehmern in sieben deutschen Städten, die Polizei von 180.000. Der Zulauf war schwächer als erwartet. In Wien war man von 25.000 Teilnehmern ausgegangen, laut Veranstaltern waren es bis zu 15.000, nach Angaben der Polizei 3000. In Linz war der Andrang am größten. Die Veranstalter sprachen von 7000 Leuten. Die Polizei hat rund 6000 Demonstranten gezählt, wurde auf OÖN-Anfrage mitgeteilt.

CETA: So geht es weiter

Heute: Die deutsche SPD stimmt beim Parteikonvent über ihre Haltung zu CETA ab.

22./23.September: Treffen der EU-Handelsminister

27./28. Oktober: Beim EU-Kanada-Gipfel soll CETA unterzeichnet werden. Dafür braucht die EU einen einstimmigen Beschluss. So könnte CETA Anfang 2017 teilweise in Kraft treten. Es braucht dann aber immer noch die Zustimmung des EU-Parlaments und die Ratifikation in allen Mitgliedsstaaten.

1 Kommentar (22892) · 19.09.2016 01:16 Uhr von jago· 19.09.2016 01:16 Uhr Parlamente können diese Verträge stoppen, nicht Demos.



Dabei kommt es drauf an, dass die Abgeordneten nicht geschmiert sind sondern ihre Aufgabe als Abgeordnete wahrnehmen. Antwort schreiben

Melden

