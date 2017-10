Lohndumping: EU will Schlupflöcher schließen

Das EU-Parlament hat bei der umstrittenen Novelle zur Entsenderichtlinie einen Kompromiss gefunden. Die EU-Staaten sind zerstritten.

Es ist eines der umstrittensten Themen in der EU: Die Entsenderichtlinie, mit der vorübergehende Arbeitseinsätze in andere EU-Mitgliedsstaaten regelt. Die EU-Kommission hat im März 2016 eine Reform des aus 1996 stammenden EU-Gesetzes vorgeschlagen. Nun zeichnet sich im EU-Parlament ein Kompromiss ab. Vertreter der beiden großen Fraktionen, der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Sozialdemokraten haben sich auf einen Kompromiss verständigt, hieß es am Dienstag aus dem Europaparlament.

Am Montag soll der zuständige Beschäftigungsausschuss abstimmen, und noch im Oktober das Plenum. Danach soll eine Einigung mit dem EU-Rat versucht werden. Die 28 sind in der Frage allerdings bisher völlig gespalten: Während Länder wie Österreich eine Verschärfung der Regeln fordern, lehnen dies die Osteuropa-Staaten ab.

Die EU-Kommission sah vor, dass künftig ein entsendeter Arbeitnehmer gleich entlohnt werden muss, wie die Kollegen vor Ort,inklusive aller Zuschläge und Prämien. Bisher gilt bei Entsendungen nur der Mindestlohn in einer Branche.

Laut Parlaments- Kompromiss sollen ab dem ersten Tag der Entsendung die Kollektivverträge gelten, die auf einer speziellen Website vom Zielland veröffentlicht werden. Außerdem sollen auch Subunternehmer eingebunden werden und die Hauptunternehmer dafür haften, dass diese die Regeln einhalten. Das sei „wichtig und richtig“, so der ÖVP-EU-Abgeordnete Heinz Becker, weil das bisher ein beliebtes Schlupfloch zur Umgehung ordentlicher Bezahlung gewesen sei.

SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner betont, erstmals werde die Gesundheit und Sicherheit der entsandten Arbeitnehmer stärker geschützt. Sie fordert zugleich, dass Kosten für Reisen und Unterkunft nicht vom Lohn abgezogen werden dürfen und für entsandte Leiharbeiter die gleichen Bedingungen gelten wie für jene, die vor Ort über Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sind.

2015 gab es in der EU 2,05 Mill. entsandte Arbeitskräfte, Plus 41 Prozent gegenüber 2010. Fast die Hälfte davon arbeiten in der Baubranche. Luxemburg, Belgien und Österreich haben gemessen an der Bevölkerung die meisten entsendeten Arbeitskräfte im Land. Die durchschnittliche Entsendedauer beträgt vier Monate.

