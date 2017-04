Löffler steigerte Umsatz um sieben Prozent

RIED. Der oberösterreichische Sportmode-Hersteller Löffler mit Hauptsitz in Ried im Innkreis hat im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 7 Prozent auf 24,8 Millionen Euro gesteigert.

Nahtfreie Sportwäsche von Löffler Bild: Löffler

Das gab das Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag bekannt.

Ertragszahlen veröffentlichte die zur Fischer-Gruppe gehörende Firma nicht. Geschäftsführer Otto Leodolter stellte lediglich fest, dass man mit dem Geschäftsjahr "sehr zufrieden" sei. Der kalte und schneereiche Winter sei eine "große Hilfe" gewesen. Er habe viele Nachbestellungen vor allem bei der Wäsche gebracht. Deshalb wurden innerhalb kurzer Zeit zusätzliche 17.000 Teile produziert, was den Nachorder-Umsatz deutlich erhöht habe.

Weil die Lager bei den Kunden durchwegs gut geleert seien, gebe es auch viele Aufträge für den kommenden Winter. Genannt wird ein Plus von 10 Prozent. Das Unternehmen produziert mit 200 Mitarbeitern in Ried und zusätzlich 70 bei der Tochterfirma in Bulgarien rund eine Mio. Teile pro Jahr. Etwa 60 Prozent werden exportiert, hauptsächlich nach Deutschland, in die Schweiz und Italien.

