Linz Textil: Weniger Umsatz, höheres Ergebnis

Gestern habens im arte-Fernsehen von einem Löwen im Zoo berichtet, dem als Besonderheit eine Gazelle zum Fraß hingehängt worden ist.



Aber sie haben nicht den Löwen gezeigt sondern, wie immer, die Xichter der 2 arte-Reporter. Mit sehr lauter Musik auch noch dazu.



Das Gute an der Zeitung, das wirklich Gute an der Zeitung ist, dass sie keine laute Hintergrundmusik hat, die sich in den Vorderrgrund drängt. Aber Xichter drängt sie trotzdem auch in den Vordergrund. Und "börsennotiert"